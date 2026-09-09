Papa Leone XIV: “La dignità umana è un dono di Dio da difendere”

Piazza San Pietro torna a riempirsi di voci, colori e affetto per Papa Leone XIV, nel consueto appuntamento dell’udienza generale del mercoledì. Al centro della meditazione di oggi c’è la Gaudium et spes, documento del Concilio Vaticano II, attraverso cui il Pontefice approfondisce il tema della dignità umana. Un valore che, nelle sue parole, nasce dall’essere creati a immagine di Dio e si traduce in relazione, responsabilità, solidarietà e cura reciproca, senza distinzioni legate a capacità, ricchezza o ruolo.

Le parole del Santo Padre

“Il cammino che ha permesso di evidenziare i tratti e i diritti fondamentali della dignità della persona rappresenta certamente una delle pagine più significative della storia umana. Tuttavia, il percorso da compiere non è terminato e deve affrontare le contraddizioni, vecchie e nuove, che ne impediscono una piena attuazione” così esordisce papa Leone XIV. E, in questo cammino, è la Chiesa ad offrire “con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall’essere stesso della persona”. Cita, ovviamente, la sua enciclica Magnifica humanitas, soprattutto il passaggio in cui è scritto che “Ogni persona è pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con il creato. La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccedente, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno”. La dignità della persona, allora, nasce da quell’essere stata creata “ad immagine di Dio” e, dunque, come sottolinea papa Leone XIV, “capace di conoscere e di amare il suo Creatore”. Ricorda che è nella fede che “possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona, in quanto il Figlio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a sé stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione”.

L’importanza della relazione

Ma cosa vuol dire ciò? Lo spiega il pontefice in poche parole, essenziali ma che arrivano dritte al cuore e alla mente: “La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri, dunque un rapporto filiale con Dio Padre e un rapporto fraterno con Cristo e con tutti gli uomini. Esclude chiusure autoreferenziali. Essere persona significa percepire sé stessi come donare da condividere, crescendo e maturando nell’accoglienza, nella reciprocità, nel servizio“. E – ricorda – che una tale dignità è “affidata alla responsabilità di ciascuno” e che “allo stesso tempo, essa esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione”.

La dignità della persona

Fa riferimento, poi, alla lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Ed è in questa condizione di fragilità che però è possibile guardare alla propria condizione con speranza. In conclusione, le ultime battute di questa meditazione, le riserva alla questione delle superate visioni dualistiche: “L’essere umano è unità di anima e di corpo. La riduzione del corpo a “oggetto”, di cui disporre arbitrariamente, è sempre negazione della dignità della persona” spiega il pontefice. Infine, un riferimento alle espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et spes richiama. Prima di tutto fa riferimento Papa Leone all’intelligenza che “rende l’essere umano cercatore insaziabile della verità; la coscienza, per mezzo della quale egli dà unità e senso alla propria vita; la libertà, che lo rende protagonista responsabile delle proprie decisioni”.