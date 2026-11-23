La bicicletta non è soltanto uno strumento per praticare sport o spostarsi, ma può diventare anche un’occasione di crescita interiore, contemplazione e incontro con il creato. È il messaggio di Papa Leone XIV, che ha ricevuto in udienza circa 120 rappresentanti della Federazione Internazionale del Ciclismo. Nel suo discorso, il Pontefice ha sottolineato il valore umano e spirituale di questa disciplina, richiamando la testimonianza del beato don Giovanni Fornasini, che durante la Seconda guerra mondiale percorreva in bicicletta i paesi per portare i Sacramenti e sostenere la propria comunità. Un pensiero, infine, alle vittime degli incidenti stradali.

Le parole del Santo Padre

Sono contento di accogliervi questa mattina per condividere l’entusiasmo della vostra passione e delle soddisfazioni sportive che avete raggiunto. Il ciclismo, infatti, è uno degli sport più popolari e amati nel mondo. Non solo: la bicicletta fa parte della storia e dell’identità di tante culture. Da un lato è un mezzo utile per muoversi in semplicità e adottare uno stile sano, dall’altro si rivela uno strumento che può consentire belle esperienze spirituali. Saluto il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e il Presidente della Union Cycliste Internationale, David Lappartient. Insieme a loro saluto tutti voi e vi ringrazio per questa visita. La vostra presenza mi riporta alla mente il passaggio dei ciclisti partecipanti al Giro d’Italia che ho accolto e benedetto proprio nei primi giorni del mio Pontificato.

Il valore del ciclismo

Come me, molti conservano nella memoria le immagini delle vostre corse. Assistere a quelle imprese sportive, così radicate nella cultura e nel tessuto sociale, va oltre il fatto agonistico. Le vittorie, ma anche le sconfitte, le gioie e le delusioni che avete affrontato esprimono i valori e le sfide dalle quali è costituita l’esistenza umana. Il ciclismo può dunque essere inteso come metafora di quella «vita in abbondanza», tipica di ogni autentica esperienza sportiva (cfr Lettera sul valore dello sport, 6 febbraio 2026). Nella vostra passione può inoltre manifestarsi una dimensione spirituale che non si separa dalla fatica fisica, ma la nobilita. Il ciclismo consente di cercare luoghi di silenzio e di contemplazione, nei quali coltivare l’ascolto del creato, fuori dal rumore e dal traffico cittadino. In una società che rischia di appiattire il rapporto con l’ambiente al livello funzionale della produzione e del consumo, lo stile umile della bicicletta può essere una proposta valida per promuovere la nostra vita interiore.

Spiritualità e bicicletta

A questo riguardo, Madeleine Delbrêl associava la spiritualità proprio alla bicicletta: nel nostro cammino di fede, «un po’ come in bicicletta, che non sta su senza girare» non possiamo trovare fecondità «se non in movimento, se non in uno slancio» (Madeleine Delbrêl, La gioia di credere, 84-85). Per esempio, conoscete bene i classici percorsi ciclistici e i traguardi prestigiosi in cima alle montagne: lassù si giunge spesso a un santuario o ad una cappella votiva. L’impegno nel vostro sport abbraccia così la fede di chi ha costruito quegli edifici. Proprio perciò il mio Predecessore Papa Pio XII proclamò la Madonna del Ghisallo Patrona di tutti i ciclisti, il 13 ottobre 1949. Nel tempo, gli ex voto di campioni e amatori hanno reso quella piccola chiesa, situata su un bel colle, un riferimento spirituale per tutti gli amanti delle due ruote. La devozione alla Madonna del Ghisallo ha legato tra loro diversi pellegrinaggi di ciclisti qui in Vaticano, a testimonianza del fatto che la bicicletta può essere persino strumento di evangelizzazione. In proposito, è significativo che a Bologna sia custodita la bicicletta sulla quale il Beato don Giovanni Fornasini, martire, pedalava di paese in paese per andare personalmente a incoraggiare la sua gente, portando i Sacramenti. Proprio per questo suo zelo apostolico è stato ucciso nel 1944, all’età di 29 anni.

L’incoraggiamento

Memori di questa storia, incoraggio voi tutti, dirigenti, organizzatori di gare, esperti del mondo del ciclismo, a far sì che questo sport continui a promuovere esperienze di umanità autentica. Pensiamo, infine, ai ciclisti che sono rimasti vittime di incidenti sulla strada. Tra loro ci sono atleti e amatori, donne e uomini che scelgono la bicicletta per recarsi nei luoghi di lavoro e di studio: li ricordiamo nella preghiera. Su tutti voi e sulle vostre famiglie imparto volentieri la benedizione apostolica.

Fonte Vatican News