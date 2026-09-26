Papa Leone XIV: “Il Vangelo è la via per costruire una società giusta e fraterna”

Il suo messaggio ancora faccia luce e illumini la società a seguire il Vangelo per diventare più giusta e fraterna. E’ la preghiera che Papa Leone XIV ha rivolto alla Vergine Maria nella Grotta delle Apparizioni di Massabielle, nel Santuario di Lourdes. Ad accogliere sono stati il Vescovo di Tarbes e Lourdes, S.E. Mons. Jean-Marc Micas, e il Rettore del Santuario, Padre Michel Daubanes. Dopo un primo momento di preghiera silenziosa davanti alla statua della Vergine Maria e aver bevuto un bicchiere d’acqua della Sorgente, il Pontefice ha recitato la Preghiera.

Un messaggio al mondo

“O Nostra Signora di Lourdes, l’Immacolata Concezione, in questo luogo benedetto dove hai parlato, con tanta dolcezza e tenerezza, a santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al mondo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza, noi accorriamo a te con fiducia: tu sei la Madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni”.

Il dono della concordia

“Ti preghiamo, Madre nostra, per la Francia, di cui sei la Patrona e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna. Possa costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità. Che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti”.

Servire il bene comune

“Ottieni per la Francia governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune. Che la mantengano in pace nel concerto delle nazioni. Che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra”.

Rinnova la fede del popolo di Dio

“Santa Vergine Maria, ti presentiamo il Popolo di Dio che cammina in questo Paese che tu hai tanto segnato con la tua vicinanza. Rinnova la fede e il fervore delle famiglie cristiane, così care al tuo cuore, affinché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù, della sua grazia e del suo sostegno nelle difficoltà che attraversano. Che siano generosamente aperte alla vita e che Dio susciti in esse vocazioni, in particolare sacerdotali e religiose”.

Una società giusta e fraterna

“Concedi alla tua Chiesa in Francia di indicare, soprattutto ai più giovani, la via luminosa del Vangelo per costruire una società giusta e fraterna a cui essi aspirano. Infine, Madre piena d’amore, ti affidiamo le nostre intenzioni personali più pressanti, in particolare quelle delle persone malate e sofferenti, come pure di tutti coloro che le accompagnano, venuti insieme per attingere forza e guarigione. Ti affidiamo i nostri cari e i nostri defunti. Rimuovi, ti preghiamo, tutti gli ostacoli che ancora ci separano dal tuo amato Figlio e fa’ che Egli regni in tutti i cuori”.