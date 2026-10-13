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Papa Leone XIV al Gemelli: sarà operato nel pomeriggio

Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli: è stato affidato all’équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora per sottoporsi all’intervento al polmone

Di redazione
Foto Vatican News

Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico universitario Agostino Gemelli, dove nel pomeriggio di oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La notizia è stata confermata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha indicato nell’équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora il gruppo medico incaricato dell’operazione. Ulteriori informazioni sulle condizioni del Pontefice saranno comunicate in serata.

L’arrivo al Policlinico Gemelli

Come annunciato, riferisce su Telegram la Sala Stampa della Santa Sede, Leone XIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero. Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall’équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora

Fonte Vatican News

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