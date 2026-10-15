Attualità

Papa Leone XIV al Gemelli: notte trascorsa tranquillamente

La Sala Stampa vaticana conferma i miglioramenti: Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione

Di redazione
Foto Vatican News

Prosegue in modo regolare il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a seguito dell’intervento chirurgico dello scorso 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa della Santa Sede, la notte è trascorsa serenamente, mentre gli esami clinici e radiologici confermano un quadro di costante stabilità.

Gli aggiornamenti

“Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione“. È l’aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, tramite il suo canale Telegram, sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l’operazione del 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Il bollettino diffuso ieri pomeriggio, 14 ottobre, faceva sapere che Papa Leone in mattinata aveva eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento e che gli esiti confermavano “un decorso post-operatorio regolare”.

Fonte Vatican News

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