Papa Leone XIV a pranzo con le persone più fragili: “La Chiesa sappia accogliere tutti”

Un pranzo condiviso per trasformare la solidarietà in un gesto concreto di fraternità. Nella cornice del Borgo Laudato si’, nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha accolto circa 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. Prima di sedersi a tavola con gli ospiti, il Santo Padre ha richiamato l’importanza di una Chiesa capace di accogliere tutti senza esclusioni, invitando a combattere non solo la fame materiale, ma anche quella di carità, riconciliazione e pace. Un messaggio che diventa anche un appello a costruire una società più giusta, inclusiva e solidale.

La vicinanza del Santo Padre

Sotto il fresco riparo dei grandi alberi che incorniciano il Borgo Laudato si’, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, dove la natura sembra custodire uno spazio di quiete e tranquillità, Papa Leone XIV ha pranzato oggi, 11 luglio, con circa duecento persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. Se il caldo estivo invita a non lasciare neppure un avanzo sulle tavole imbandite, nel suo breve saluto prima della benedizione e dell’inizio di una giornata vissuta “in fraternità” il Pontefice richiama un’altra fame, più profonda: Fame di autentica carità, fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti; dove c’è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.

Essere ponte verso una società migliore

Dopo i saluti del cardinale Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato si, del cardinale Baldo Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma, e di monsignor Luis Marín de San Martín, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, il Pontefice prende la parola soffermandosi proprio sul titolo di “costruttore di ponti”. Un’immagine che quest’oggi si estende non soltanto a lui, ma anche a quanti, pur segnati dal bisogno, siedono alla sua stessa tavola E noi oggi vorremo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere Una società che pratichi la giustizia, eliminando le cause della povertà, dell’ingiustizia e tutto ciò che ancora alimenta la disonestà nel mondo. In sostanza, è questa “la Chiesa che vogliamo essere”.

Costruire un mondo diverso

Leone ringrazia quindi i responsabili dell’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando il valore dello stare insieme e di vivere uno “spirito di incontro” attorno a una mensa dove Gesù è sempre presente. Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in mezzo a questo mondo; tante volte questa realtà, tante volte questo mondo è proprio rotto dalla violenza, dall’odio, dalla discriminazione Il Papa conclude il suo intervento esortando tutti a cooperare per essere una Chiesa portatrice di giustizia, pace e amore. Dopo aver benedetto il cibo condiviso, si intrattiene a salutare i presenti, prima di sedersi a tavola con i bisognosi giunti al Borgo Laudato si’ per trascorrere un pomeriggio insieme a lui.

Fonte Vatican News