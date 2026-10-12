Papa Leone si ricovera domani al Gemelli

E’ previsto per la tarda mattinata di domani il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli, ha riferito la Sala stampa della Santa Sede, per un nodulo al polmone riscontrato durante un controllo di routine. Il Pontefice aveva annunciato ieri ai fedeli, al termine dell’Angelus, che l’intervento era i programma. proseguirà il suo programma nella giornata di oggi, informa il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, ma non parteciperà all’assegnazione della Sustainability Medal” domani a Castel Gandolfo né celebrerà al messa che la mattina del 14 ottobre concluderà il summit per i dieci anni della Amoris Laetitia, che sarà presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.

Il ricovero

Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto “domani in tarda mattinata”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Il programma

“Il Papa prosegue la sua attività prevista oggi”. Lo riferisce ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. La sala stampa vaticana ha anche comunicato, a seguito del ricovero del Pontefice, che il Papa chiaramente domani non sarà alla assegnazione della “Sustainability Medal”, a Castel Gandolfo, in calendario alle 17. La messa di mercoledì 14 ottobre, a conclusione del summit sulla Amoris Laetitia, che doveva essere celebrata dal Papa, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.

Controlli di routine

Il nodulo al polmone riscontrato al Papa “è emerso durante controlli di routine“. Lo precisa la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti. Il nodulo al polmone, riscontrato al Papa, sarebbe dunque emerso da un check-up regolare – è quanto spiegato dalla sala stampa vaticana – e non da un motivo immediato, un sintomo, che richiedesse un’indagine, come potrebbe essere una infiammazione o una infezione.

Fonte Ansa