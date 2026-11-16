Papa Leone: “San Toribio de Mogrovejo è stato un artefice della civiltà dell’amore”

L’ultima omelia del suo viaggio apostolico in Sud America Papa Leone XIV la dedica al primo santo del Perù, San Toribio de Mogrovejo, secondo arcivescovo di Lima, evangelizzatore dei popoli indigeni e attento agli ultimi. Recitando l’omelia nella “Base Aérea Las Palmas”, il Santo Padre, che in Perù è stato prima missionario e poi vescovo e tanto si è legato al Paese da aver preso anche la cittadinanza peruviana, ha detto “vi porterò sempre con me, il popolo peruviano è anche il mio popolo”.

Il saluto

“Cari fratelli e sorelle, Gesù Risorto è con noi qui, oggi, secondo la sua promessa. «Ecco, io sono con voi tutti giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20) Lo ha promesso ai suoi discepoli, prima di salire al Padre, e noi lo abbiamo sperimentato nuovamente in questi giorni. Grazie per la vostra accoglienza! Stringendovi così numerosi e gioiosi attorno al Papa, voi avete testimoniato che ancora il Signore vive nella sua Chiesa e la raduna. Possa questa testimonianza continuare a risuonare e a dare buoni frutti in tutto il Perù!”.

Un nuovo tipo di forza

“In questo mondo sconvolto e ferito dalla prepotenza, la sua Parola ci educa anche oggi a un nuovo tipo di forza. Dice infatti il Signore: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra» (Mt 28,18). È il potere dell’amore crocifisso! «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Il mandato dell’unico vero Signore, che abbiamo ascoltato nella proclamazione del Vangelo, aiuta a comprendere l’essenza e la missione della Chiesa: portare avanti l’opera di Gesù Cristo, con il potere suo, tanto diverso dai poteri mondani. Il mandato missionario è stato adempiuto dai discepoli della prima ora e nel corso della storia da molti cristiani. Ecco perché oggi siamo riuniti in questa celebrazione: siamo stati battezzati, siamo diventati discepoli di Gesù Cristo e impariamo, giorno dopo giorno, a osservare ciò che Egli ci ha comandato. Trecento anni dopo la canonizzazione di San Toribio de Mogrovejo, secondo arcivescovo di Lima, ringraziamo, come peruviani, per il dono della fede cristiana che la sua testimonianza apostolica ha profondamente radicato nel nostro popolo. «I santi sono la vera interpretazione della Sacra Scrittura. I santi hanno verificato, nell’esperienza della vita, la verità del Vangelo; così ci introducono alla conoscenza e alla comprensione del Vangelo» (Benedetto XVI, Udienza Generale,

19 agosto 2009)”.

Toribio missionario

“Per questo possiamo riflettere sulle pagine bibliche alla luce dell’esperienza di San Toribio. Come i primi discepoli sul lago di Galilea, il laico Toribio de Mogrovejo accolse un invito singolare da parte di Gesù, una vocazione che lo colse di sorpresa. Pur essendo laico, con una carriera in ascesa nel mondo del diritto, fu chiamato a diventare pastore della Chiesa. Da quel momento si mise in cammino, come gli apostoli dietro al Signore, e attraversò il Paese a piedi, percorrendo centinaia e centinaia di chilometri, consapevole di seguire Gesù stesso quando andava incontro ai popoli indigeni. Ricercava perciò la sua presenza in mezzo alle loro comunità, mentre ancora ne imparava la lingua e comprendeva le loro credenze, tutto teso a riconoscere l’opera silenziosa dello Spirito Santo. Giunto a Lima, arricchito dal lungo viaggio, nel suo servizio episcopale si distinse per il ministero della Parola, cui si dedicò con particolare diligenza, ma nella ferma convinzione che la dolcezza sia il solo modo di annunciare la ‘vera religione’, come aveva insegnato Bartolomé de Las Casas. Dalla Prima Lettera ai Corinzi abbiamo oggi ascoltato San Paolo dire: «Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio» (1Cor 4,1)”.

L’infaticabile dedizione

“E del proprio ministero, San Toribio osservò: «Io, finché mi trovo in questa città, faccio altrettanto predicando loro nella loro lingua, e agli spagnoli e agli altri che mi comprendono, spiegando il Vangelo». Insistette che i sacerdoti imparassero il quechua e lottò per l’ordinazione di indigeni e meticci, che molti membri del clero ancora disprezzavano. Toribio desiderava che fossero gli stessi indigeni a evangelizzare i propri parenti, amici e vicini. Voleva, infatti, che l’auspicabile abbandono di qualche credenza ancestrale avvenisse di loro spontanea volontà, senza essere costretti. Lo dimostra la sua infaticabile dedizione alle visite pastorali, compiute con lo scopo di conoscere, aiutare e, se necessario, correggere i suoi fedeli, per istruirli nella Parola divina e amministrare loro i sacramenti. Confermava e predicava instancabilmente. Non accettava nemmeno il più piccolo dono da parte di nessuno. Quelle visite gli causarono contrapposizioni e calunnie, anche da parte delle autorità; tuttavia, gli permisero di essere e di mostrarsi come missionario, evangelizzatore, padre e pastore, senza altra preoccupazione se non

quella di comunicare la vita divina offerta dal Buon Pastore. «Il mio giudice è il Signore!» (1Cor 4,4), scrive l’Apostolo Paolo ai Corinzi. E subito raccomanda: «Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori» (1Cor 4,5)”.

“Sono parole che suggeriscono anche a noi una grande libertà di cuore e uno stile di ascolto paziente. Gli unici che non possono attendere sono i poveri. Per questo, senza escludere nessuno, ma accogliendo tutti, San Toribio si occupò degli ultimi in modo preferenziale. Uno dei suoi biografi scrive: «Nel suo gregge, l’indigeno è la parte a cui dedica maggiore cura. E vede ricambiato il suo amore. Gli vogliono bene e lo amano come se fosse il padre di ciascuno di loro». Distribuiva quasi tutto ciò che gli spettava ai poveri e lo donava per la fondazione di ospedali per gli indigeni. Diceva loro, in lacrime: «Oh povero, che mi arricchisci! Oh, tu che sei nudo, mi vesti! Oh, tu che hai fame, mi sazi!». Portava con sé, dopo ogni visita pastorale, fascicoli di osservazioni, denunce e reclami della popolazione indigena indirizzati al re, al fine di porre fine alle ingiustizie”.

La civiltà dell’amore

“Cari fratelli e sorelle, al termine di questa mia visita apostolica desidero anch’io confermarvi nella fede e nella carità e assicurarvi che vi porterò sempre con me. Sì, il popolo peruviano è anche il mio popolo! Dovunque noi saremo, aprendo il cuore a Dio potremo vivere il rapporto fondante, quello che permette a ogni essere umano di riflettere l’immagine divina. Così, da un cuore guarito ed elevato dalla grazia nel legame con la Trinità, noi potremo aprire il cuore a ogni fratello e sorella, guardandolo, amandolo e servendolo con la bontà del Signore. Con il suo esempio, San Toribio ci invita a santificare i nostri rapporti nella Chiesa; la sua vita ci propone di riconoscerci come membra vive di un solo corpo. Egli aprì il cuore alla comunione ecclesiale, visse la Chiesa come comunione missionaria: la comunione che scaturisce dall’essere veramente abitati dalla Trinità, e così apprezza differenze, sensibilità e pensieri diversi. Essa si manifesta e si consolida nell’Eucaristia, sacramento dell’unità, che per San Toribio era il centro della vita. La comunione si esprime oggi nella sinodalità, trasformandosi così, a tutti i livelli, in uno stile di vita ecclesiale. San Toribio lo ha anticipato attraverso i concili e i sinodi celebrati, nei quali ha saputo ascoltare, dialogare, accogliere i suggerimenti dello Spirito e mettere in pratica il discernimento comunitario, includendo anche i più poveri nella ricerca della verità. Si comprende così perché gli orientamenti del XVI secolo siano perdurati fino alla fine del XIX secolo, quando si tenne il Concilio Plenario Latinoamericano. Fratelli e sorelle, San Toribio de Mogrovejo fu un artefice della civiltà dell’amore, contrastando i costruttori di Babele presenti nel suo tempo. Protagonisti di quella civiltà dell’amore sono i santi suoi contemporanei: Santa Rosa da Lima, San Martín de Porres, San Francisco Solano e molti altri. Prendiamo, dunque, sempre più sul serio il nostro essere Chiesa di Gesù Cristo e ogni volta che celebriamo l’Eucaristia ritorniamo alla sua promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»”.

La missione continua

“Il mio viaggio volge al termine, ma il tempo della missione continua! Ricordiamo che alla fine di ogni Messa siamo inviati a evangelizzare. Per questo, andate e annunciate il vero Dio! Rendete testimonianza di ciò che avete visto e udito! Che nessuno rimanga all’oscuro di questa Buona Novella! Che la nostra missione possa, per intercessione della Vergine Maria e dei santi, essere sempre animata dalla fede nella presenza del Risorto, che ci dona la sua pace e ci invita a portarla a tutti”.