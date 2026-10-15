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Papa Leone: polmone in buona ripresa, svolta l’attività lavorativa

Papa Leone XIV ha fatto i controlli, risultati nella norma, e la seduta di fisioterapia, inoltre ha concelebrato la messa al decimo piano del Gemelli

Di redazione
Policlinico Gemelli. Foto © Paola Onofri da Imagoeconomica

E’ attivo Papa Leone e il polmone operato dà segni di buona ripresa, nel secondo giorno dopo l’intervento al Policlinico Gemelli per l’asportazione di un nodulo. Il bollettino medico che informa del decorso post-operatorio riporta infatti che i controlli risultano nella norma e il Pontefice ha fatto fisioterapia. Il Santo Padre ha ripreso a lavorare e ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli, informa il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

I controlli e la fisioterapia

“Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”. Lo riferisce il bollettino medico di oggi.

Leone in attività

“Il Papa ha ripreso l’attività lavorativa“. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Il Papa anche oggi ha concelebrato la messa al decimo piano del Gemelli. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni

Fonte Ansa

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