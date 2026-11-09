Papa Leone: “Le religioni promuovono la dignità di ogni uomo e donna”

Custodi della dignità umana, come espressioni della nostra libertà e come luoghi per coltivare speranza. Sono i tre aspetti delle religioni su cui Papa Leone XIV ha riflettuto nel suo discorso di fronte alla platea dei leader delle comunità cristiane e delle tradizioni religiose a Palacio San Martin a Buenos Aires, in Argentina, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Sud America. Successivamente è stato acceso un cero da parte di un membro della Commissione ed osservato un minuto di silenzio per la pace.

Il saluto

“Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari amici che adorate con noi l’unico Dio, stimati rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, sono molto lieto di salutarvi tutti insieme durante questo mio Viaggio apostolico. Il nostro incontro poggia, infatti, sui pilastri del dialogo e dell’amicizia, che sono stati fondamentali nella vita di Papa Francesco e che ora vogliamo rafforzare costruendo nuovi ponti, cioè nuove vie di collaborazione nella società che abitiamo. Anch’io sono qui tra voi come Successore dell’Apostolo Pietro e, mentre con lui professo la fede in Cristo, «Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), vero Dio e vero uomo, riconosco l’unità del Battesimo con i fratelli delle confessioni cristiane. Secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, desidero riaffermare il legame spirituale che unisce la Chiesa al popolo di Israele (cfr Nostra aetate, 4) e il sincero rispetto per ciò che di santo e vero è presente nelle diverse tradizioni religiose (cfr ibid., 2)”.

La condivisione dei valori e delle opere

“L’identità del popolo argentino si è andata configurando come un crogiolo di etnie, culture e religioni diverse, formato dai popoli indigeni e dagli immigrati provenienti da varie parti del mondo, che sono arrivati in questa terra nel corso dei secoli, portando con sé i loro sogni e la loro fede: all’inizio erano cattolici, evangelici e ebrei, e poi molti altri. Tutti loro, nella diversità, hanno imparato a lavorare insieme, a formare famiglie e comunità, a costruire colonie e villaggi, «con ammirabile simbiosi con le tradizioni locali» (SAN GIOVANNI PAOLO II, Omelia all’Aeroporto di Paranà, 9 aprile 1987). Così diedero unità alla nazione e portarono avanti progetti comuni, senza che le religioni fossero mai motivo di divisione, ma anzi punto d’incontro e d’impegno comune per la società. Anche oggi ciascuno di noi agisce quale testimone di un credo, che scegliamo di vivere facendone una mano tesa alla condivisione di valori culturali e opere buone. Questa condivisione ha per base l’ascolto che consente la nostra reciproca conoscenza, permettendoci di riflettere insieme su un gesto che compiamo quotidianamente. In tutte le religioni, infatti, preghiamo, elevando a Dio le nostre voci. Secondo le rispettive tradizioni, molte lingue, canti e gesti convergono verso l’alto, quasi radunandosi di fronte all’ineffabile mistero della nostra esistenza (cfr NA 1)”.

I tre aspetti della preghiera

“Proprio questa forma particolare della parola umana, che è la preghiera, ci invita ad ascoltare l’un l’altro le nostre voci, oltre che le parole da noi pronunciate. Quando parliamo a Dio, infatti, siamo noi stessi a prendere la parola: la preghiera esprime dunque quello che siamo davanti a Dio. La dimensione religiosa è come uno specchio che riflette il nostro essere, i nostri pensieri e affetti, i nostri legami. Specialmente nell’era digitale, dunque, la preghiera ci aiuta a vincere le distrazioni, ritrovando nel silenzio il valore dell’ascolto. Osservando con attenzione questa esperienza, vorrei oggi considerare con voi tre aspetti in

particolare che emergono dalle preghiere sincere, nelle quali prendono voce le nostre fedi, e cioè: le religioni come custodi della dignità umana, come espressioni della nostra libertà e come luoghi per coltivare speranza“.

Custodi della dignità umana

“Anzitutto, ogni religione attesta che la persona umana è bisogno e desiderio: tutti noi siamo anelito di vita. I nostri polmoni tendono all’aria come la coscienza al bene. Ogni giorno siamo in cerca di acqua come di verità, indigenti di cibo come di giustizia. A questo proposito, le religioni ricordano a tutti che non siamo fatti soltanto di materia: nella nostra carne è inscritta una eccedenza di vita e di senso. Quello stesso desiderio, che si fa grido e supplica, attesta perciò che non veniamo dal nulla e non siamo fatti per la morte. In tal modo, allora, le religioni custodiscono la dignità umana: nella preghiera, che esprime la nostra fede, gli ideali di bene e di giustizia, di salute e di pace non sono parole vuote, da riempire con interessi di parte, ma attestazioni della nostra comune volontà, che tende alla gioia. Ogni volta che preghiamo, dunque, prendiamoci cura di chi vive accanto a noi, avverando le parole che pronunciamo con una rinnovata fraternità. Mentre lodiamo Dio per il dono della vita, difendiamola sempre e per tutti, dal concepimento fino al suo termine naturale, specialmente quando viene minacciata dalla miseria e dalla violenza. È così che le religioni promuovono la dignità di ogni uomo e ogni donna, nella famiglia e nello studio, nel lavoro e nell’ambiente, che è la nostra Casa comune”.

Liberi dagli idoli

“In secondo luogo, quando l’uomo parla a Dio sa di non essere egli stesso Dio. Non abbiamo fatto noi la terra. Ebbene, non distruggiamo con le nostre mani il ‘giardino’ che il Creatore ci ha affidato! A questo proposito, nella misura in cui custodiscono la saggezza dei popoli, le religioni edificano la società, educano le coscienze e ci liberano dagli idoli. Dall’idolo del dominio, perché non siamo il Dio degli altri; dall’idolo della vanagloria, perché le cose possedute non ci rendono divini; dall’idolo della guerra, perché uno solo è il Signore e giudice della storia. Egli ci dà costantemente vita e si prende cura di tutti i popoli: il vero nome del suo potere è amore, un amore che non conosce fine. Mentre dunque lodiamo Dio per il dono della salvezza, impegniamoci a essere segno di questo dono per il mondo. È così che le religioni esprimono al meglio la nostra libertà”.

Il futuro e la speranza

“In terzo luogo, quando l’uomo parla a Dio si apre al futuro. Sì, il futuro è il tempo della fede! Le religioni, infatti, sono legame tra generazioni, memoria millenaria, profezia, attesa e promessa: perciò i credenti guardano sempre al futuro con speranza. Quando la luce della fede fende le tenebre della morte, il futuro di ogni uomo e di ogni donna, della società e del mondo intero ritrova speranza. La nostra comune attesa diventa allora operosa, perché questa speranza ci incoraggia a tessere legami

di vita buona, che liberano dalla solitudine e riuniscono i popoli nella concordia. La stessa parola religione è in proposito eloquente: fa riferimento a religare, cioè connettere insieme, legare le persone tra loro. Questa relazione sostiene il nostro cammino nella storia: mentre dunque lodiamo Dio per il dono della speranza, condividiamola sia con chi soffre nella povertà, sia con chi ha perso il senso della vita, sia con quanti vogliono impegnarsi per rinnovare il mondo secondo giustizia. Facendosi

preghiera e annuncio, il nostro linguaggio diventa carità eloquente, che anima ogni azione”.

Lo slancio sincero

“Qui sta il nostro servizio all’umanità: costruire per tutti un futuro di bene, nell’attesa del compimento beato della storia. Siamo certi, infatti, che più l’uomo conosce veramente sé stesso, prendendosi cura della propria dignità, più si avvicina a Dio. È così che ogni parola buona detta a chi incontriamo, ogni gesto buono rivolto al nostro prossimo sale come preghiera sempre gradita

all’Autore della giustizia, che tutti invita alla pace. A tale riguardo, come affermava san Giovanni Paolo II, insieme «vogliamo mostrare al mondo che lo slancio sincero della preghiera non spinge alla contrapposizione, e meno ancora al disprezzo dell’altro, ma piuttosto ad un costruttivo dialogo nel quale ciascuno senza indulgere in alcun modo al relativismo né al sincretismo prende anzi più viva coscienza del dovere della testimonianza e dell’annuncio» (Discorso ai rappresentanti delle varie religioni del mondo, Assisi, 24 gennaio 2002). Queste parole, pronunciate ad Assisi in una giornata di preghiera per la pace, restano molto urgenti: oggi diventano motivo di gratitudine per l’impegno di tutti noi e fonte di incoraggiamento per il cammino di ciascuno. Carissimi, ogni giorno sia tempo di preghiera, affinché la vita di tutti rispecchi quella dignità e quel bene che riceviamo da Dio affinché venga condiviso tra di noi”.

La preghiera

Facciamo quindi nostra la preghiera che ci ha lasciato il mio predecessore, Papa Francesco, e che ci impegna a fare il bene:

“Signore e Padre dell’umanità,

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra

a tutti i popoli e le nazioni della terra,

per riconoscere il bene e la bellezza

che hai seminato in ciascuno di essi,

per stringere legami di unità, di progetti comuni,

di speranze condivise. Amen. (Lett. enc. Fratelli Tutti, 287)”

La benedizione

“L’Onnipotente benedica la nostra passione per l’umanità e ispiri il nostro impegno di pace: quella pace, che si compirà per sempre nel nome santo di Dio. Grazie”.