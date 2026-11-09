Papa Leone: “La Chiesa ascolti i disoccupati, i giovani che emigrano e gli anziani soli”

Una sollecitudine materna, come quella di Maria. Nella cornice della chiesa madre di Buenos Aires, la Cattedrale della Santissima Trinità, Papa Leone si rivolge all’episcopato argentina e alle équipe sinodali esortandoli a seguire l’esempio della Vergine, presenza che si ravvisa in ogni angolo di questo Paese del Sud America, nella loro missione pastorale. Un compito da svolgere nell’unità delle differenze, data la varietà delle Chiese particolari sul suolo argentino. Il Santo Padre ha inoltre ricordato il suo predecessore Francesco, cui ha reso omaggio con una corona di fiori, e i Beati Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli ed Eduardo Pironio. “I santi continuano a formare santi”, ha detto Leone.

La presenza mariana

“Eminenze, Eccellenze, cari membri delle equipe sinodali, fratelli e sorelle tutti in Cristo Gesù! Vorrei che in questo momento di preghiera percorressimo insieme, con il pensiero, le diverse regioni di questo splendido Paese. In ciascuna delle sue province, la nostra fede ha messo radici in popoli e culture diverse, dando vita a espressioni proprie della vita cristiana, senza perdere l’unità che nasce da Cristo. Pensiamo al nord-ovest, alla sua fede semplice e alle sue profonde devozioni. Andiamo sulla costa, con i suoi grandi fiumi e i suoi campi seminati di futuro. Attraversiamo il nord-est, per lasciarci stupire dalle sue meravigliose cascate e dalle sue vaste piantagioni di yerba mate, che contraddistinguono le usanze di tutto il Cono Sur. Avviciniamoci alla regione del Cuyo, dove i vigneti rallegrano il cuore dell’uomo. Attraversiamo la Pampa e apprezziamo la saggezza di chi lavora

la terra. Saliamo sulle sierras e, dall’alto, ammiriamo i doni del creato. Andiamo a sud, dove il freddo e i deserti non impediscono la calda accoglienza della fede. In questa varietà geografica e culturale troviamo una presenza materna che accompagna i suoi abitanti e verso la quale il popolo esprime il proprio affetto con processioni e pellegrinaggi, lungo percorsi di fede e di promesse compiuti a piedi o a cavallo, con poesie, preghiere e canti che si levano in onore del suo nome. Parlo dell’Immacolata Vergine Maria, che questo popolo venera con diversi titoli: la Santissima Vergine del Miracolo, Nostra Signora della Valle, la Vergine del Rosario, Maria di Itatí, Nostra Signora di Luján. Ella, che rimase unita agli Apostoli nella preghiera, accompagna anche oggi la Chiesa che annuncia il suo Figlio (cfr At 1,14). In ogni angolo di questa terra mariana, dalle grandi città ai paesini più piccoli, ci sono fratelli che attendono di conoscere la Buona Novella del Vangelo. Per questo assume un significato particolare il motto di questo Viaggio Apostolico: Benvenuti tutti. Andate e annunciate!”.

La festa della Dedicazione

“Dopo aver percorso il Paese con l’immaginazione e aver rinnovato il nostro desiderio di andare a evangelizzare, rivolgiamo ora lo sguardo a questa Cattedrale, dove siamo qui riuniti. È provvidenziale poter celebrare i secondi Vespri della Dedicazione di San Giovanni in Laterano, «madre e capo di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe», in questa splendida Cattedrale della

Santissima Trinità, chiesa madre di Buenos Aires, dove riposano, inoltre, le spoglie del generale José Francisco de San Martín, Padre della Patria. La festa della dedicazione della Basilica Lateranense ci invita a contemplare il mistero della

Chiesa, edificata su Cristo, pietra angolare, nella quale tutti noi, come pietre vive, siamo chiamati a formare una dimora spirituale (cfr 1Pt 2,4-5). Il fatto che San Giovanni in Laterano sia la Cattedrale del Vescovo di Roma conferisce a questa celebrazione un particolare significato di comunione con la Sede di Pietro, e tale legame diventa particolarmente intenso celebrandola in questa Cattedrale, la cui cattedra è stata occupata dal nostro caro Papa Francesco prima che fosse chiamato a pascere la Chiesa universale. È anche un invito a tutti i fedeli a vivere l’unità della fede e dell’amore, e a riconoscere che, con il Battesimo, ciascuno ha ricevuto doni che deve mettere al servizio di tutta la Chiesa”.

L’unità dei vescovi

“Questa comunione, che ha la sua fonte nel mistero della Santissima Trinità, unisce i vescovi tra loro e con il Successore di Pietro, e si manifesta anche in ogni Chiesa particolare, dove il vescovo, insieme al suo presbiterio e ai fedeli che gli sono stati affidati, è chiamato a preservare l’unità nella fede e nella carità (cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23).

A questo proposito, vorrei sottolineare la testimonianza di illustri Vescovi argentini, che hanno saputo operare per l’unità e la pace, come i Beati Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli ed Eduardo Pironio. «Le loro vite mostrano come una stessa missione possa assumere forme diverse a seconda dei tempi e delle circostanze e costituiscono una scuola di pastori nata dalla nostra storia ecclesiale. I santi continuano a formare santi (cfr Eb 13,7)» (Lettera ai Vescovi dell’America Latina e dei Caraibi, 8 settembre 2026)”.

La riconciliazione

“La Chiesa, fondata da Gesù Cristo, è, in Lui, «in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen gentium, 1). Questa unità, che riceviamo come dono, ci impegna anche a riconciliarci. Il rilievo sul frontespizio di questa Cattedrale, che raffigura il ricongiungimento di Giuseppe con suo padre Giacobbe e i suoi fratelli, ci ricorda come Dio apra vie di vita anche là dove gli uomini hanno seminato divisione. Giuseppe, che aveva sofferto a causa dei suoi fratelli, li perdona e diventa strumento di salvezza per coloro che gli avevano fatto del male. Egli stesso riconosce l’azione provvidenziale di Dio in mezzo a quella storia dolorosa: «Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene» (Gen 50,20). La riconciliazione esige di riconoscere le ferite, rinunciare al risentimento e lasciare che la grazia di Dio trasformi i rapporti tra di noi. La nostra missione pastorale consiste nel lavorare instancabilmente affinché tutti gli uomini, quelli vicini e quelli lontani, conoscano Cristo e possano riconoscersi come fratelli”.

Custodire la comunione

“La varietà di questa terra si manifesta anche nelle sue Chiese particolari, ciascuna con le proprie tradizioni ed espressioni pastorali. In tutte esse «è presente e opera la Chiesa di Cristo» (CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 11). Questa varietà trova la sua unità nella stessa fede, nei Sacramenti e nella comunione ecclesiale. Tutte partecipano alla missione della Chiesa, affinché la gioia del Vangelo giunga a tutti. Per questo, dobbiamo custodire la comunione, accogliendo con carità le nostre legittime differenze e coltivando la fraternità, affinché la nostra unità renda visibile l’amore di Cristo e aiuti molti a incontrarlo. Cari Vescovi, come vi ho scritto di recente, «tra le tante responsabilità che occupano la nostra giornata, siamo stati inviati ad annunciare la Buona Novella» (Lettera ai Vescovi dell’America Latina e dei Caraibi, 8 settembre 2026). Che l’annuncio di Gesù Cristo continui quindi ad essere il centro di tutta la nostra azione pastorale. Continuiamo a promuovere la formazione degli operatori pastorali, il primo annuncio e la catechesi, la liturgia e la carità. È necessario che lavoriamo uniti per promuovere le vocazioni sacerdotali e religiose, accompagnare le famiglie e prenderci cura di coloro che vivono in povertà, sono senza lavoro o non hanno un alloggio dignitoso. «L’amore di Cristo ci spinge!» (2Cor 5,14).

La sollecitudine materna

“La sollecitudine materna della Chiesa trova un bellissimo esempio in Maria, che alle nozze di Cana intuì il bisogno di quegli sposi e si rivolse a Gesù per presentarglielo, invitando poi i servi a obbedire alla sua parola (cfr Gv 2,3-5). Quella stessa sollecitudine deve manifestarsi nel ministero dei pastori, chiamati a discernere le realtà umane alla luce del Vangelo, ascoltando e conoscendo le circostanze concrete di coloro che sono stati loro affidati: i disoccupati, i giovani costretti a emigrare, gli anziani che vivono nell’abbandono e le comunità emarginate; ma anche di coloro che, pur avendo soddisfatto i propri bisogni materiali, provano un profondo bisogno di Dio, di senso e di speranza. Tanti volti ci interpellano e ci chiamano a condividere le gioie e le sofferenze del nostro popolo, rispondendo con la vicinanza e le opere che il Vangelo esige di fronte alle situazioni che richiedono il nostro aiuto”.

“Cari fratelli, sostenete le iniziative che fanno bene alle persone affidate alla vostra cura pastorale. Rallegratevi di tutto ciò che favorisce la vita del vostro popolo: il lavoro onesto, l’attenzione ai più bisognosi e le istituzioni che servono con responsabilità il bene comune. Accompagnate anche coloro che, all’interno della Chiesa o della società civile, operano per lo sviluppo integrale di ogni persona. Mentre attendiamo la Gerusalemme celeste che abbiamo contemplato nella Lettura breve, la speranza dei beni eterni ci spinge a cercare la giustizia e a coltivare la fraternità su questa terra (cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. Gaudium et spes, 39). Vorrei incoraggiarvi affinché, con le vostre equipe sinodali, continuiate ad ascoltarvi e a discernere insieme, come discepoli dell’unico Maestro, ciò che lo Spirito Santo vi chiede, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, per servire l’Argentina di oggi. Che Egli vi illumini e vi rafforzi per tradurre in decisioni concrete il rispetto della dignità di ogni persona e l’impegno per la destinazione universale dei beni, l’opzione preferenziale per i poveri e la cura del creato (cfr Lett. enc. Magnifica humanitas, 14). Papa Francesco, visitando il Santuario di Nostra Signora di Aparecida, ricordando la sua esperienza alla V Conferenza Generale dell’Episcopato dell’America Latina e dei Caraibi, ha affermato di aver potuto constatare di persona «come i Vescovi – che [avevano] lavorato sul tema dell’incontro con Cristo, il discepolato e la missione – si [sentissero] incoraggiati, accompagnati e, in un certo senso, ispirati dalle migliaia di pellegrini che venivano ogni giorno ad affidare la loro vita alla Madonna» (Omelia, Aparecida, 24 luglio 2013). A questo proposito, vorrei incoraggiarvi a continuare a lavorare sulla base degli insegnamenti del Documento di Aparecida, come una traccia luminosa per continuare a camminare insieme in questo tempo”.

Affidiamoci a Maria

“Cari fratelli, Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, è per antonomasia la dimora di Dio tra gli uomini, poiché nel suo seno ha accolto il Verbo eterno che si è fatto carne. In Lei, immagine e inizio della Chiesa che raggiungerà la sua pienezza nella gloria, contempliamo in anticipo la gioia che ci è stata promessa, quando Dio dimorerà per sempre con il suo popolo nella Gerusalemme celeste (cfr Lumen gentium, 68). Da Lei impariamo l’attenzione alla volontà di Dio e l’obbedienza alla sua

Parola, nonché la sollecitudine nel cogliere i bisogni dei suoi figli (cfr S. PAOLO VI, Esort. ap. Marialis cultus, 21). Con Lei desideriamo abitare un giorno in quella città santa, nella quale nulla di impuro avrà posto (cfr Ap 21,27). Affidiamo a Lei le nostre preoccupazioni e i nostri desideri, il nostro ministero e la nostra missione pastorale, e chiediamole che, come fece alle nozze di Cana, interceda presso il suo Figlio affinché Egli ci conceda ciò di cui abbiamo bisogno, specialmente la grazia di una conversione costante, che purifichi i nostri cuori e ci renda pronti a partecipare alla gioia eterna del suo Regno. Così sia”.