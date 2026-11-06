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Papa Leone in Sud America: l’arrivo a Montevideo

Papa Leone XIV è arrivato in Uruguay: dopo la cerimonia di benvenuto incontrerà le autorità del Paese, visiterà il presidente della Repubblica e celebrerà i Vespri

Di redazione
Foto Vatican News

Prima tappa del nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, il suo primo in Sud America dopo essere diventato Pontefice. Il volo papale è atterrato all’aeroporto internazionale di Montevideo, in Uruguay, dove si tratterrà fino all’8 novembre per poi trasferirsi in Argentina e successivamente in Perù, dov’è stato prima missionario poi vescovo. 

L’arrivo

Il Papa è arrivato a Montevideo, in Uruguay, prima tappa del viaggio che nei prossimi dodici giorni lo vedrà anche in Argentina e Perù.

Il programma

Dopo l’accoglienza ufficiale all’aeroporto internazionale di Montevideo, Leone è atteso stasera dalla cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia, dall’incontro con le autorità del Paese, la società civile e il Corpo diplomatico (pronunciando nell’occasione il suo primo discorso del viaggio), quindi la visita al presidente della Repubblica Yamandù Orsi, e infine dai Vespri con i vescovi e il clero nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione.

Il viaggio apostolico

Leone XIV è volato oggi in America Latina, nel suo viaggio internazionale, sicuramente il più lungo del pontificato. In dodici giorni, fino al 17 novembre, il Papa toccherà tre Stati: da oggi l’Uruguay, quindi l’Argentina e infine il Perù, con un ritorno nel Paese dove è vissuto per quasi vent’anni come missionario e vescovo, prendendone anche la cittadinanza in aggiunta a quella statunitense. Un viaggio in un continente che resta tra i maggiori bacini del cattolicesimo mondiale, ma percorso da fortissime tensioni, da difficoltà sociali che si ripercuotono anche nella politica, dalla presenza ancora di ampie sacche di povertà, dalle minacce che riguardano le risorse naturali e i mutamenti climatici.

Fonte Ansa

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