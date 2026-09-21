Papa Leone in Sud America: il programma del viaggio in Uruguay, Argentina e Perù

Dopo la Francia, dal 25 al 28 settembre, Papa Leone XIV attraverserà l’oceano Atlantico con destinazione Sud America. Il Santo Padre visiterà infatti l’Uruguay, l’Argentina e il Perù, dal 6 al 17 novembre. La Sala stampa della Santa Sede ha diffuso oggi il programma ufficiale del viaggio apostolico del Pontefice, che lo porterà a toccare tre Paesi in dodici giorni. Nell’ultima tappa, quella peruviana, Leone XIV si recherà a Chiclayo, dove ha vissuto i suoi anni da missionario e in seguito come vescovo della diocesi. Previsti incontri con capi di Stato, religiosi, esponenti del mondo dell’educazione e giovani, oltre al rito di incoronazione della Vergine Immacolata nella Cattedrale di Santa Maria.

Prima tappa: l’Uruguay

Tre paesi in 12 giorni. È il viaggio del Papa in America Latina, che lo vedrà raggiungere, rispettivamente, l’Uruguay, l’Argentina e il Perù dal 6 il 17 novembre. Il sesto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV (settimo se si include la Repubblica di San Marino) – informa la Sala Stampa della Santa Sede, che ne ha diffuso oggi il programma ufficiale – comincerà venerdì 6 novembre, con la partenza alle 7 da Fiumicino e l’arrivo alle 16.30 a Montevideo, dove avverrà l’accoglienza ufficiale. Alle 17.30 la cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia, seguita un quarto d’ora dopo dall’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, occasione del primo discorso del Papa. Alle 18.15 la visita al presidente della Repubblica nell’Edificio José Artigas e alle 19.10 la celebrazione dei vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e i seminaristi nella cattedrale metropolitana dell’Immacolata concezione e dei Santi Filippo e Giacomo. Sabato 7 novembre, alle 8.25, la partenza dall’aeroporto di Montevideo per Paysandú, con arrivo alle 9.10. Alle 10 la messa nel Parque Paris Londres. Alle 12.45 la partenza dall’aeroporto internazionale di Paysandú per Montevideo, con arrivo alle 13.30. Alle 17 l’incontro con la realtà sociale di Casavalle presso la parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe, cui seguirà mezz’ora dopo l’incontro con il mondo dell’educazione nell’Università Cattolica dell’Uruguay. La seconda giornata della prima tappa del viaggio papale si concluderà con la Veglia di preghiera nello Stadio del Centenario, che inizierà alle 19. Domenica 8 novembre, alle 10.30, è in programma la messa nella piazza antistante la Cattedrale Basilica di Florida, Santuario nazionale della Virgen de los Treinta y Tres. Alle 15.10 la cerimonia di congedo all’aeroporto di Montevideo, da dove l’aereo papale partirà alle 15.30 alla volta di Buenos Aires, con arrivo alle 16.30.

Seconda tappa: l’Argentina

Il Papa arriverà in Argentina, seconda tappa del suo viaggio in America Latina, l’8 novembre alle 15.30, informa la Sala Stampa della Santa Sede, che ne ha diffuso il programma. Dopo l’accoglienza ufficiale in aeroporto, Leone XIV visiterà il “monumento al generale San Martin e agli eserciti dell’indipendenza”, in Plaza San Martin. Alle 17.20 la cerimonia di benvenuto nella “Casa Rosada” e alle 17.50 la visita al presidente della Repubblica. Il primo discorso pubblico in Argentina sarà quello rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico, che il Papa terrà alle 18.30 nel Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Lunedì 9 novembre, alle 9.15, Leone visita gli operatori e gli assistiti del Pequeno Cottolengo don Orione de Claypole, mentre alle 11.30 presiede la messa presso il Monumento de los Españoles. Alle 16.10 è in programma l’incontro con il mondo del lavoro nell’Università cattolica Argentina e alle 17.30 l’incontro con i leader delle comunità cristiane e delle tradizioni religiose. Concluderanno la prima giornata della seconda tappa del viaggio papale la celebrazione dei vespri con l’episcopato argentino e le équipe sinodali, alle 18.45 nella cattedrale metropolitana della Santissima Trinità e, alle 19.45, la cena con i nella Casa arcivescovile. Martedì 10 novembre, alle 7.30, la partenza dall’aeroporto di Buenos Aires per Córdoba, con arrivo alle 9. Un’ora dopo si svolgerà la messa nella spianata della Scuola di Aviazione militare. Alle 15.15 l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella Cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción. Alle 16.55 la partenza dall’aeroporto di Cordoba per far ritorno a Buenos Aires, dove il Papa arriverà alle 18.10. Alle 20.15 la Veglia con i giovani presso il “Monumento de los Españoles”. Mercoledì 11 novembre, alle 8, Leone visiterà il complesso penitenziario federale di Buenos Aires e alle 10 presiederà la messa nel piazzale antistante la Basilica di Nostra Signora di Luján. Alle 13.30 la cerimonia di congedo all’aeroporto di Buenos Aires, con partenza per Lima alle 17 e arrivo previsto nella capitale peruviana alle 17.30.

Terza tappa: il Perù

Il Papa arriverà in Perù, terza e ultima tappa del suo viaggio internazionale in America Latina, l’11 novembre 17.30, quando l’aereo papale atterrerà alla Base Aeronaval del Callao di Lima, luogo dell’accoglienza ufficiale. Alle 18.15 – informa la Sala Stampa della Santa Sede, che ha diffuso oggi il programma ufficiale del viaggio – si svolgerà la cerimonia di benvenuto nel Palacio de Gobierno, cui seguirà alle 18.45 la visita al presidente della Repubblica e, alle 19.45, l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico nel Gran Teatro Nacional, occasione del primo discorso del Pontefice in Perù. Giovedì 12 novembre, alle 9.30, il Papa incontrerà a Lima i vescovi del Perù, nella cappella del Palazzo arcivescovile. Alle 10.20 la celebrazione dell’ora media con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi, le équipe sinodali e i consigli pastorali nella Basilica cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Alle 11.30 l’incontro sulle sfide e le speranza per il futuro del popolo peruviano, nel piazzale antistante la Cattedrale. Nel pomeriggio, alle 18, la veglia di preghiera con i giovani e gli universitari nello stadio monumentale di Lima, cui alle 21 seguirà la cena con i vescovi nella nunziatura apostolica. Venerdì 13 novembre 2026 il Papa partirà in aereo dalla “Base Aeronaval del Callao per Chiclayo, con arrivo alla base aerea di Chiclayo alle 9.10. Alle 9.30 la messa nella spianata presso le Pampas de Pimentel e alle 12.40 la visita privata alla Cappella San Óscar A. Romero. Alle 16.30 Leone incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi, le équipe sinodali ne i consigli pastorali nel Santuario di Nostra Signora della Pace. Alle 17.45 sarà la volta dell’incontro con il mondo universitario all’Università Cattolica Santo Toribio de Mogrovejo. Concluderla giornata, alle 19, la cena con i sacerdoti della diocesi di Chiclayo nel collegio Santo Toribio de Mogrovejo. Sabato 14 novembre, alle 8, il Papa presiederà il rito di incoronazione della Vergine Immacolata nella Cattedrale di Santa Maria, prima della partenza in elicottero, alle 9.10, dalla base aerea di Chiclayo per Santa Cruz de Succhabamba, con arrivo alle 9.50. Alle 11 la messa nella spianata di Santa Cruz de Succhabamba, alle 13.15 la partenza in elicottero dall’eliporto di Santa Cruz de Succhabamba per Chiclayo, con arrivo alle 14. Alle 17.30 l’incontro di preghiera con la comunità cattolica in occasione della chiusura dell’Anno giubilare di santo Toribio de Mongrovejo, nel santuario che prende il suo nome. Domenica 15 novembre, alle 7.50, la partenza dalla base aerea di Chiclayo per Cusco, con arrivo alle 10. Mezz’ora dopo, l’incontro con i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare, nel Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman. Alle 11.45 la preghiera dell’Angelus nel piazzale antistante la Basilica cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, prima della partenza dall’aeroporto di Cusco per Pucallpa, con arrivo all’aeroporto di Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo. Alle 15 l’incontro con i missionari, le missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici presso il Malecón Puerto Callao e alle 16.45 la messa nella Villa deportiva regional Ucayali. Alle 19.05 la partenza dall’aeroporto di Pucallpa per Lima, con arrivo alle 20.20. Lunedì 16 novembre il Papa visiterà gli operatori e gli assistiti della casa di accoglienza delle Hermanitas de los ancianos desamparados e alle 10.30 presiederà la messa nella Base aerea di Las Palmas. Alle 13.15 la cerimonia di congedo presso la Base Aeronaval del Callao, prima della partenza, alle 13.45 per Roma. Partenza in aereo dalla Base Aeronaval del Callao per Roma. Leone XI rientrerà nella Capitale martedì 17 novembre, alle 10.25 a Fiumicino.

Fonte Agensir