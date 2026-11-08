Papa Leone in Argentina: seconda tappa del viaggio in Sud America

Seconda tappa del viaggio apostolico in Sud America per Papa Leone XIV. Il Santo Padre è arrivato in Argentina a 39 anni dall’ultima visita di un Pontefice. Ad accogliere Leone all’aeroporto il presidente Javier Milei, mentre a Buenos Aires il corteo papale stato accompagnato da due ali di folla. Il Papa ha in programma un incontro con le autorità civili e il corpo diplomatico nel Palazzo Libertà.

L’arrivo in Argentina

Papa Leone XIV è arrivato a Buenos Aires, proveniente da Montevideo, per la seconda tappa del suo viaggio in Sudamerica. Il suo aereo è atterrato all’Aeroporto Internazionale della capitale argentina “Aeroparque Jorge Newbery”. A riceverlo il presidente Javier Milei. Si tratta della prima visita di un pontefice nel Paese dopo quasi 40 anni: l’ultima risaliva a Giovanni Paolo II nel 1987.

Il programma

Il Papa è arrivato alla Casa Rosada, il palazzo del governo argentino, scortato anche dal reggimento dei “granaderos” a cavallo, per incontrare il presidente Javier Milei. Qui Leone XIV incontrerà anche il governatore della Città di Buenos Aires, Jorge Macri, che gli consegnerà le chiavi della città. Quindi Il Papa e Milei parteciperanno all’incontro con le autorità civili e il corpo diplomatico nel Palazzo Libertà.

Le ali di folla

Il Papa è stato accolto con grande passione e affetto dal popolo di Buenos Aires. Tantissime persone stanno seguendo il corteo papale lungo le strade della città con bandiere e cartelli pieni di amore e devozione. Due ali di folla lo hanno accompagnato a Plaza San Martin, gremita da ore, dove ha reso omaggio al monumento dedicato al generale José de San Martin, l’eroe nazionale argentino, accompagnato dal ministro degli Esteri, Pablo Quirno. Anche qui i due sono stati suonati i due inni, quello argentino e quello vaticano.

Fonte Ansa