Papa Leone: “Il Vangelo si annuncia con la testimonianza e la vicinanza”

Come annunciare il Vangelo di fronte alle molteplici sfide della contemporaneità. Su questo ha riflettuto Papa Leone XIV nell’omelia pronunciata durante la messa celebrata nella spianata presso la Pampas de Pimentel, in Perù. Il Santo Padre ha spiegato che occorre essere testimoni di una vita cristiana autenticamente coerente, rendendo la propria fede concreto con la carità verso i bisognosi e la verità che ci invita ad assomigliare a Gesù Cristo.

Il ritorno a Chiclayo

“Cari fratelli e sorelle, che gioia tornare a Chiclayo! È una benedizione per me essere di nuovo con voi. Grazie per il vostro affetto, il vostro sostegno e le vostre preghiere, in particolare quelle per la mia salute in questo momento di prova che, con l’aiuto di Dio, sto superando. Vedendo i vostri volti, mi viene spontaneo rendere grazie al Signore, perché siete stati e siete una benedizione per la mia vita e per il mio ministero episcopale. Vi ricordo sempre nelle mie preghiere; vi chiedo anche di continuare a pregare per me, affinché nostro Signore Gesù Cristo mi conceda la grazia di continuare a confermare i miei fratelli nella fede”.

La missione essenziale della Chiesa

“La liturgia di oggi ci invita a rivolgere lo sguardo al dovere urgente e ineludibile di ogni battezzato: l’annuncio del Vangelo. Al tempo stesso, ci offre l’opportunità di crescere nella consapevolezza che tutti i cristiani, ministri ordinati o fedeli laici, siamo discepoli missionari, a prescindere dal nostro ruolo nella Chiesa e dalla consapevolezza di fede che abbiamo. Nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, Papa Paolo VI ricordò che nessun battezzato può essere indifferente al compito dell’evangelizzazione, perché essa costituisce la missione essenziale della Chiesa, la sua vocazione più profonda e la sua ragion d’essere. Dio, nella sua sapienza, ha voluto la Chiesa «quale sacramento universale di salvezza» (Cost. dogm. Lumen gentium, 48; cfr ibid., 1). Essa, sostenuta dallo Spirito Santo, porta avanti la missione di annunciare Gesù Cristo affinché, in obbedienza al mandato missionario da Lui ricevuto (cfr Mt 28,19-20), la sua opera redentrice raggiunga tutti i confini della terra e trasformi le realtà umane secondo i valori del Vangelo”.

Testimoni coerenti

“L’annuncio di Gesù Cristo è un compito cruciale; di fronte ad esso, spesso ci sentiamo inadeguati. Come discepoli missionari del XXI secolo, come possiamo annunciarlo oggi? Come famiglia, comunità parrocchiale o comunità diocesana, come possiamo portare avanti la missione di evangelizzazione? La risposta a queste domande è: attraverso la testimonianza di una vita autenticamente cristiana e coerente. Anzitutto, mettendo Gesù Cristo al centro dell’annuncio e dell’esistenza. Vi è poi la coerenza, che non possiamo pensare solo come frutto della nostra volontà, ma anche come una grazia da implorare dal Signore, e che siamo chiamati a favorire con il nostro impegno e la nostra dedizione personale. Solo Lui, infatti, è capace di trasformare le nostre vite, affinché possiamo ritrovare un nuovo slancio nell’annuncio e nella trasmissione della fede; in questo modo, possiamo aiutare i fratelli e le sorelle che incontriamo lungo il nostro cammino a vivere una relazione personale con Cristo e a scoprire la gioia del Vangelo”.

Le due mense

“L’incontro personale con Gesù Cristo – un dono che non ci viene negato – ha il suo fulcro nell’Ultima Cena, dove Egli, offrendo il suo corpo come pane di vita e il suo sangue come bevanda di salvezza (cfr Mt 26,26-28), chiede al Padre che tutti i suoi discepoli siano una sola cosa, perché il mondo creda (cfr Gv 17,21). Il Signore ci attende, anzitutto, nell’Eucaristia e nella Parola, le due mense di cui viviamo e ci nutriamo. Ma viene incontro a noi anche nella comunione ecclesiale e nell’accoglienza fraterna del nostro prossimo nel quale si rende presente e bisognoso. Evangelizzare, dunque, non è l’imposizione di dottrine, né il confidare in strutture efficienti, ma è dare testimonianza dell’incontro reale con Gesù Cristo. L’evangelizzazione, in effetti, si incentra sulla testimonianza di vita e sulla vicinanza comunitaria. Senza testimonianza non è possibile l’annuncio esplicito di Gesù Cristo. Come ci ricordava Papa Francesco, l’evangelizzazione si fonda sulla fede e sulla «bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 36), e non sui discorsi persuasivi della mera sapienza umana, né sul proselitismo (cfr 1Cor 2,1-5)”.

La preghiera condivisa

“Questo è inoltre un compito plasmato dalla gioia, poiché la letizia del Vangelo si rinnova e si moltiplica condividendola. La trasmissione gioiosa e vivificante del messaggio di salvezza comporta, da parte nostra, un atteggiamento di umiltà e premura, un profondo rispetto per la coscienza e la libertà di ogni persona. In questo compito può esserci d’aiuto il recupero della ‘preghiera condivisa’, soprattutto nelle case, ricordando che le famiglie cristiane costituiscono il nucleo missionario; esse, infatti, come ‘piccole chiese domestiche’, portano i loro membri a partecipare attivamente alla vita delle comunità locali, della grande comunità della Chiesa universale e di tutta la società”.

La consonanza tra carità e verità

“In questo senso, la Seconda Lettera di Giovanni che abbiamo ascoltato ci aiuta anche a considerare in che modo la dimensione della carità sia indispensabile per evangelizzare: la proclamazione della fede va unita alla carità e all’aiuto ai più bisognosi. In quella Lettera, Giovanni lancia un appello urgente all’amore fraterno: per un battezzato, l’amore verso il prossimo è il cuore del messaggio cristiano, il comandamento ricevuto «fin dal principio» (2Gv 1,5). Un amore concreto, impegnato e rispettoso, che evidenzia, inoltre, il legame indissolubile tra l’annuncio evangelico e la ricerca di trasformazione delle strutture della convivenza umana (cfr Lett. Enc. Magnifica humanitas, 30). Allo stesso tempo, la carità è inseparabile dalla verità, la quale non consiste in una teoria, in un’idea astratta o in un’utopia, ma in una persona, Gesù Cristo, che ci invita a conformare la nostra vita alla sua, in fedele obbedienza ai suoi comandamenti. La consonanza tra carità e verità ci chiede di rendere concreta la nostra fede, diffondendo, con gioia rinnovata, il fragrante profumo della santità. Ricordiamo che, senza verità, l’amore scivola nel mero sentimentalismo (cfr BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, 3) e la verità senza amore diventa rigida e fredda”.

Le nuove sfide

“Per questo motivo, l’evangelizzazione deve oggi confrontarsi con le condizioni e le dinamiche mutevoli nella trasmissione della fede. In alcune regioni del mondo, tale trasmissione si è interrotta quasi completamente; questa situazione esige da tutti noi il coraggio di affrontare nuove sfide, come l’indifferenza religiosa, il materialismo o l’egoismo, che dettano le decisioni quotidiane. Questo impegno ci chiama a mantenere l’armonia tra un cuore pieno di amore per Dio e per il prossimo e una mente ancorata nella verità del Vangelo. Cari amici, la missione non si improvvisa. Annunciamo ciò che abbiamo incontrato, anzi, la salvezza che abbiamo sperimentato, il perdono dei peccati che ci è stato concesso e la scoperta del senso autentico della vita, perché «ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120)”.

Far “traboccare” di Vangelo

“Chiedo al Signore che questo amore infiammi la vita di ciascuno di noi, affinché, come battezzati, come comunità cristiana, usciamo nel mondo per contagiare gli altri con la gioia che nasce dall’incontro con il Signore risorto rendendola presente in seno alle nostre famiglie, nei nostri ambienti di lavoro, con il buon svolgimento della nostra attività professionale, nell’ambito pubblico, sfidando la tentazione di relegare la fede alla sfera individuale. In questo impegno apostolico, la Chiesa ci aiuta a prendere coscienza che, come pietre vive, abbiamo una comune responsabilità nella costruzione del tempio di Dio (cfr 1Pt 2,5).

Cari fratelli e sorelle, il mondo ci attende e la missione è appena agli inizi. Per questo vi invito – già da questa prima celebrazione del nostro ritrovarci davanti all’altare del Signore – qui a Chiclayo e in tutto il Perù, ad assumere l’impegno di condividere la viva speranza, che è Gesù Cristo, e a far ‘traboccare’ di Vangelo i nostri villaggi, paesi e città, per proclamare a tutti la ‘gloria del Signore’. L’intercessione della Nostra Signora dell’Evangelizzazione ci aiuti nel compito di annunciare la Buona Novella a tutta la creazione (cfr Mc 16,15). Amen”.