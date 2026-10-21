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Papa Leone, i medici: “Non è necessaria alcuna ulteriore terapia”

L’esito degli esami istologici sul materiale asportato durante l’intervento a Papa Leone conferma che si trattava di un adenocarcinoma polmonare, comunicano i dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora

Di redazione
Francia
Foto Vatican News

“Non è necessaria alcuna ulteriore terapia” per Papa Leone XIV dopo l’intervento al polmone per l’asportazione di un adenocarcinoma, comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. I due, ovvero il medico personale del Santo Padre e il chirurgo che l’ha operato al Policlinico Gemelli, fanno sapere che gli esiti degli esami istologici e delle indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico “hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata”. Oggi Leone è tornato in piazza San Pietro per la prima volta dopo l’operazione.

Gli esami

Una comunicazione diramata nella serata di oggi, 21 ottobre, dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, ovvero il medico personale di Papa Leone XIV e il chirurgo che l’ha operato otto giorni fa al Policlinico Gemelli, fa sapere che “in data odierna sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre”. “Gli esiti – si legge – hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica, ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia“.

Fonte Vatican News

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