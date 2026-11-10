Papa Leone al clero e agli operatori pastorali: “Trovate nuove vie per testimoniare la fede”

Guardare dentro sé stessi attraverso gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio per tornare, come persone trasformate, a servire la propria vocazione mettendo nuovamente al centro il Signore e nel farsi prossime dei fratelli, testimoniandogli la fede. Lo ha detto Papa Leone XIV nel discorso che ha pronunciato durante l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella Cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción di Córdoba. Il Santo Padre ha ricordato come la Chiesa risponda ai bisogni sociali di chi soffre, senza dimenticare di far sentire agli ultimi l’attenzione spirituale. Inoltre, il Pontefice ha esortato ad essere creativi e trovare nuove vie per predicare il Vangelo e, citando Papa Francesco, ha esortato a immaginare “una Chiesa che continui a ‘far chiasso'”.

Gli Esercizi Spirituali

“Cari fratelli e sorelle tutti in Gesù Cristo, vorrei prima di tutto ringraziare il Cardinale Rossi per le sue parole, come pure chi ha

condiviso le testimonianze e tutti voi, per il calore con cui mi avete accolto. È per me una grande gioia essere, oggi, in mezzo a voi, che avete dedicato la vita al servizio del Signore e del suo popolo. Mentre preparavo questo intervento, mi sono venuti in mente gli Esercizi Spirituali, che occupano un posto tanto significativo nella storia di questa terra. È stata una felice coincidenza sentire Suor María Elisabeth richiamarne una delle contemplazioni. In un momento in cui la loro pratica rischiava di andare perduta, Mama Antula percorse distanze immense per far sì che rimanessero accessibili a tutti. Decenni più tardi, il santo sacerdote Cura Brochero ne fece un elemento centrale del suo ministero, attraversando i monti assieme ai suoi compaesani fino a questa città, affinché tutti potessero fare l’esperienza di un incontro personale con Dio. Più recentemente, un gesuita argentino, Papa Francesco, ha portato con sé la ricchezza della spiritualità ignaziana, condividendola con la Chiesa universale. Ancora oggi sacerdoti, seminaristi, membri di ordini religiosi e laici continuano a ritirarsi nel silenzio per chiedersi, alla presenza di Dio, cosa Egli desideri per la loro vita”.

Ravvivare il “fuoco” della vocazione

“Vorrei, dunque, che proprio alcune domande tratte dagli Esercizi ci accompagnassero questo pomeriggio. Sant’Ignazio

inizia con il Principio e Fondamento (cfr n. 23). La prima domanda, pertanto, è questa: perché siamo qui? Prima di ogni responsabilità, ministero o compito, c’è stata una chiamata. Un giorno, Cristo è passato nella nostra vita, ci ha chiamati e abbiamo compreso che valeva la pena seguirlo. Tutto ciò che è venuto dopo dovrebbe continuare a scaturire da quel ‘sì’ iniziale. Col passare degli anni, può avvenire una cosa paradossale: lavorare intensamente per Dio, dedicando sempre meno tempo a stare con Lui. Continuiamo a servire, a celebrare e a occuparci di molte cose necessarie, col rischio, però, di fare più affidamento su ciò che compiamo che su Colui per il quale lo facciamo. Il Principio e Fondamento serve a rimettere le cose al posto giusto: la nostra vita appartiene a Dio e trova il suo vero ordine solo quando al centro di tutto il resto c’è Lui. Torniamo,

dunque, con semplicità all’Eucaristia, all’ascolto della Parola e a quella comunione personale con il Signore che sostiene ogni altra cosa. Ravviviamo il fuoco che un tempo ha acceso la nostra vocazione e non permettiamo che le pressioni del momento, la stanchezza o la routine lo spengano”.

Riconoscere i propri limiti

“Nel corso degli Esercizi, poi, ci troviamo di fronte ad altri interrogativi ai quali non possiamo sottrarci: cosa in noi ha perso il suo ordine? In che modo abbiamo mancato verso Dio? (cfr nn. 32–43). Dopo molti — ma anche solo pochi — anni trascorsi a rispondere ‘sì’ al Maestro, infatti, possiamo abituarci ad atteggiamenti che un tempo ci avrebbero turbato: durezza verso gli altri, resistenza a lasciarsi correggere, rivalità, oppure affetti, peccati o attaccamenti che, a poco a poco, ci privano della nostra libertà. E può accadere qualcosa di ancora più grave: possiamo imparare a giustificare tutto, trovando ‘ragioni’ — pastorali, comunitarie o personali — per comportamenti che sappiamo non essere corretti. Veniamo meno al nostro dovere anche quando trascuriamo di compiere il bene che ci è possibile fare: quando smettiamo di ascoltare con pazienza, quando scegliamo la comodità o quando restiamo in silenzio di fronte a qualcosa che dovremmo invece affrontare. Non c’è età in cui ci si possa ritenere esenti dal bisogno di conversione. Dobbiamo esaminare la nostra coscienza, ricorrere alla Confessione e conservare l’umiltà necessaria per lasciarci correggere. Cari fratelli e sorelle, riconosciamo chiaramente con coraggio in cosa non siamo stati fedeli a Dio e mettiamo tutto davanti alla sua misericordia. Solo dopo che abbiamo guardato in faccia il nostro peccato sant’Ignazio ci porta davanti a Cristo, il Re eterno (cfr nn. 91–98), che continua a chiamarci e a inviarci. Il Signore sa di cosa siamo fatti, e sceglie di fidarsi di noi (cfr 2Cor 4,7)”.

L’attenzione sociale e spirituale

“La questione, dunque, non è quanto lo abbiamo deluso, ma se continuiamo ad essere disponibili nei suoi confronti. Agli albori della vocazione, si tende a offrire tutto. Col passare degli anni, poi, emergono preferenze personali, zone di comodo, e con questo una certa idea su come si vorrebbe che si svolgesse la propria vita. Può ancora inviarci il Signore là dove non avevamo previsto di andare? Può chiederci di lasciarci alle spalle cose a cui abbiamo dedicato anni, o di accettare un compito che non avremmo mai scelto per noi stessi? È questa la libertà che viene gradualmente purificata attraverso le meditazioni dei Due vessilli, delle Tre Coppie di uomini e dell’Elezione (cfr nn. 136–189): imparare a riconoscere ciò che ci lega, ciò che influenza le nostre decisioni e fino a che punto siamo disposti a lasciare che Dio agisca nella nostra vita. Siamo inviati, infatti, a un popolo, e dobbiamo chiederci cosa siamo chiamati a offrirgli. Cari seminaristi, imparate a guardare le cose con gli occhi di Dio e a lasciarvi evangelizzare dal suo popolo. Anche chi ha meno può insegnarci molto: come ha scoperto Julián durante la Messa. La Chiesa che cammina in Argentina, possiede una sensibilità ricca e vivace verso i bisogni sociali dei suoi figli. Da ciò sono scaturite molte forme generose di vicinanza a chi soffre. Eppure, questa prossimità deve spingerci oltre, perché ogni persona che serviamo è chiamata a incontrare Cristo e a lasciarsi trasformare da Lui. Papa Francesco lo ha espresso con parole che meritano di essere ricordate: «la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 200)”.

Portare la presenza di Cristo

“La fame e l’ingiustizia sono questioni urgenti, che richiedono una risposta, così come la malattia, la solitudine, la disoccupazione e la mancanza di un’abitazione dignitosa. La carità cristiana si sente seriamente coinvolta in tutto questo. Al tempo stesso, non dobbiamo mai dimenticare che chi soffre ha bisogno di ricevere da noi il dono più grande che la Chiesa possiede: Gesù Cristo. Il mio caro Predecessore lo ha affermato con particolare chiarezza: «La Chiesa non è un negozio, non è

un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è una ONG, la Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo […]. Se per ipotesi, una volta succedesse che la Chiesa non porta Gesù, quella sarebbe una Chiesa morta!» (FRANCESCO, Udienza generale, 23 ottobre 2013). Quanto è grande, dunque, la nostra vocazione! Essere portatori della presenza di Cristo, rendere possibile l’incontro con Lui attraverso la Parola, i Sacramenti e una vicinanza che aiuti gli altri a riconoscere la sua presenza nella loro vita. Le persone affidate alle vostre cure desiderano ricevere da voi ciò che la Chiesa da secoli custodisce per loro”.

Una forma concreta di dono

“Dopo l’Elezione, gli Esercizi conducono chi li pratica a stare con Cristo durante la sua Passione (cfr nn. 190–217). Coloro che hanno scelto di seguire il Signore imparano così a restare con Lui quando la sequela porta alla croce (cfr Lc 9,23). Anche la nostra vocazione conosce momenti così: quando non si vedono frutti, quando il servizio comporta un costo e quando la fedeltà non è più sostenuta dall’entusiasmo degli inizi. Molti di voi conoscono bene questa forma di fedeltà esigente: continuare a pregare quando la preghiera diventa arida, e continuare a servire quando, nonostante ogni sforzo, sembra che nulla muti. Vi sono tappe, nella vita sacerdotale e consacrata, in cui il semplice ‘rimanere’ costituisce, per sé, una forma molto concreta di dono. Pur in mezzo a interrogativi e nella stanchezza, si continua a dire con la propria vita: ‘Eccomi’. San Héctor Valdivielso, il primo Santo argentino, è un modello di tale fedeltà. Era solo ventiquattrenne e aveva da poco concluso gli Esercizi Spirituali annuali, quando ciò che poco tempo prima aveva portato davanti a Dio dovette servirgli come sostegno nella prova. La sua preghiera si trasformò così in testimonianza, e la testimonianza culminò nell’effusione del sangue”.

Nuove strade per evangelizzare

“Ma esistono anche altri modi per essere testimoni perseverando in mezzo alla sofferenza. Laura e padre Martín mi hanno spinto a riflettere sul mio recente ricovero in ospedale, e mi viene in mente anche il sacerdote Brochero che, pur essendo cieco e avendo contratto la lebbra, continuava a servire il suo popolo. Ai nostri giorni, poi, anche l’idea di utilizzare la tecnologia per testimoniare la fede è meravigliosa: siate creativi e trovate nuove strade per predicare. Ricordate, cari amici: ciò che evangelizza è il modo in cui viviamo la nostra vocazione. Né l’età né i limiti fisici possono spegnere lo zelo; le nostre forze potranno venir meno, la potenza di Dio mai. E tale potenza si rivela nella Risurrezione del Signore. Sant’Ignazio conduce perciò l’esercitante al Risorto e lo invita a contemplare com’Egli compia l’’ufficio di consolare’ (cfr n. 224). Ci insegna così a discernere dove il Maestro è all’opera e a riceverne l’energia per tornare alla nostra missione. Anche la Chiesa che cammina in Argentina è chiamata a interrogarsi, riconoscendo con gratitudine ciò che Dio sta compiendo in Lei e chiedendosi, al contempo, dove Egli desideri aprire nuove vie. Il Risorto è già lì e ci precede (cfr Mt 28,7)”.

“Fare chiasso”

“Al termine degli Esercizi, la Contemplazione per raggiungere l’amore ci invita a riflettere su quanto abbiamo ricevuto da Dio (cfr nn. 230–237). Di fronte a doni così abbondanti, sant’Ignazio ci sprona a rispondere: ‘Prendi, Signore, e ricevi…’ (cfr n. 234). Il cammino degli Esercizi, così, si conclude là dove tutto ha avuto inizio: con una vita posta nuovamente a disposizione di Dio, con tutte le sue potenzialità e anche con i suoi limiti. Quindi la domanda a cui oggi forse possiamo cercare di rispondere è: ‘Il Signore può continuare a disporre di me?’. Se la risposta è ‘sì’, allora c’è ancora molto davanti a noi. Non perdiamoci d’animo! Gesù seguita a camminare con la Sua Chiesa, rendendo feconda la vita di coloro che si affidano alle sue mani. L’Argentina sa bene cosa può fare Dio con chi si mette a sua disposizione. Mama Antula arrivò a Buenos Aires a piedi nudi e con in mano solo un crocifisso: aveva ben poco, eppure era tutto ciò che serviva per iniziare. Brochero continuò a predicare anche quando, non di rado, solo Dio e il suo mulo erano testimoni della sua stanchezza. Il beato Ceferino morì prima di compiere diciannove anni; non ebbe il tempo di invecchiare, ma certamente ebbe il tempo di dire chiaramente per Chi voleva vivere. Dio continua a effondere la Sua grazia e vuole contare su di voi per diffonderla da La Quiaca a Ushuaia, e fino agli estremi confini della terra (cfr Mc 16,15). Abbiate il coraggio di guardare l’Argentina con gli occhi di Dio! Sognate giovani che si chiedano se Cristo li stia chiamando; parrocchie che siano vive comunità di fede; famiglie religiose che conservino l’audacia dei loro fondatori; seminari e noviziati in cui si formino dei santi…Sognate una Chiesa che continui a ‘far chiasso’, come vi ha chiesto il vostro connazionale Papa Francesco (cfr Incontro con i giovani argentini, 25 luglio 2013). Un ‘chiasso’ che arrivi in ogni angolo della terra e faccia risuonare ovunque il Vangelo di Gesù Cristo”.

Persone trasformate

“Cari fratelli e sorelle, se gli Esercizi ci insegnano qualcosa, è che, dopo aver esaminato la nostra vita alla presenza di Dio, dobbiamo farvi ritorno come persone trasformate. Ritorniamo alle nostre comunità con speranza, libertà e desiderio di continuare a servire. Forse non vedremo tutto ciò che Dio farà germogliare da quanto oggi seminiamo, proprio come non lo videro coloro che ci hanno preceduto, ma senza la loro dedizione, noi oggi non saremmo qui. Che Dio trovi in noi uomini e donne disposti a seguirlo e a lasciarsi plasmare dal suo amore: persone che non si arrendono finché non raggiungono la santità. Il Signore ha compiuto grandi cose in questa Terra e sono convinto che ne compirà ancora molte altre. Nostra Signora di Luján ci accompagni nel cammino e ci aiuti a dire al Signore, con la nostra vita, che Egli può continuare a contare su di noi. Molte grazie”.