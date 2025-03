Papa Francesco, trascorsa una notte tranquilla

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, a proposito della ventiseiesima notte di degenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

Gli aggiornamenti

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo comunica stamani, 12 marzo, la Sala Stampa della Santa Sede nell’aggiornamento sul Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio.

La situazione clinica

Ieri sera, a proposito della situazione clinica del Papa, la Sala Stampa vaticana ha spiegato che i medici confermano lievi miglioramenti all’interno di un quadro che resta comunque complesso. Non è stato diffuso un bollettino medico in considerazione del quadro di stabilità. Sia la mattina che il pomeriggio, Francesco ha seguito, in collegamento con l’Aula Paolo VI, gli Esercizi Spirituali della Curia romana, dedicandosi a preghiera e meditazione come richiesto dal tempo di raccoglimento e per questo non ha ricevuto visite. Ha anche ricevuto l’Eucaristia. Ha proseguito le terapie prescritte e ha continuato l’ossigenazione ad alti flussi con l’uso dei naselli. Oggi, 12 marzo, sono attese ulteriori informazioni da parte dei medici che lunedì, 10 marzo, hanno sciolto la prognosi, ritenendo comunque il quadro clinico ancora complesso. Nella giornata odierna non viene diffuso il testo della catechesi dell’udienza generale, non essendo prevista per via degli Esercizi Spirituali.

Fonte: Vatican News