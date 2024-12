Papa Francesco: “Tacciano le armi e si superino le divisioni”

Dalla Loggia Centrale della Basilica Vaticana Papa Francesco ha rivolto il tradizionale Messaggio natalizio ai fedeli presenti in Piazza San Pietro e a quanti lo ascoltano, per poi prima di impartire la Benedizione “Urbi et Orbi”. Il pontefice ha invocato la fine dei conflitti e il superamento delle divisioni, con l’invito a negoziare per “arrivare a una pace giusta e duratura” per l’Ucraina.

Riconciliazione

Il Giubileo deve essere il tempo propizio per riconciliarsi con i propri nemici e fermare le guerre. Lo ha detto il Papa nel Messaggio Urbi et Orbi. “Fratelli e sorelle, non abbiate paura! La Porta è aperta, la porta è spalancata! Non è necessario bussare”, venite, lasciamoci riconciliare con Dio, e allora saremo riconciliati con noi stessi e potremo riconciliarci tra di noi, anche con i nostri nemici. La misericordia di Dio – ha sottolineato Papa Francesco – può tutto, scioglie ogni nodo, abbatte ogni muro di divisione, la misericordia di Dio dissolve l’odio e lo spirito di vendetta. Venite, Gesù è la Porta della pace“. “Entrare per la Porta – ha proseguito il Pontefice – richiede il sacrificio di fare un passo”, “richiede di lasciarsi alle spalle contese e divisioni, per abbandonarsi alle braccia aperte del Bambino che è il Principe della pace. In questo Natale, inizio dell’Anno giubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la Porta, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere le armi e a superare le divisioni“, l’appello del Papa.

Negoziato per l’Ucraina

“Tacciano le armi nella martoriata Ucraina! Si abbia l’audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e d’incontro, per arrivare a una pace giusta e duratura“. Lo ha detto il Papa nel Messaggio Urbi et Orbi.

Cessate il fuoco in Medio Oriente

Il Papa chiede pace per la Terra Santa: “Tacciano le armi in Medio Oriente! Con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo il pensiero alle comunità cristiane in Israele e in Palestina, in particolare alla cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Cessi il fuoco, si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata dalla fame e dalla guerra“, ha detto nel Messaggio Urbi et Orbi. “Sono vicino anche alla comunità cristiana in Libano, soprattutto al sud, e a quella in Siria, in questo momento così delicato. Si aprano le porte del dialogo e della pace in tutta la regione, lacerata dal conflitto. E voglio ricordare qui anche il popolo libico, incoraggiando a cercare soluzioni che consentano la riconciliazione nazionale”, ha detto ancora Papa Francesco nel Messaggio Urbi et Orbi.

Abbattere i muri

“Il Giubileo sia l’occasione per abbattere tutti i muri di separazione: quelli ideologici, che tante volte segnano la vita politica, e anche quelli fisici”. E’ l’appello lanciato da Papa Francesco nel Messaggio Urbi et Orbi. Il pensiero va in particolare a quella “divisione che interessa da ormai cinquant’anni l’isola di Cipro e che ne ha lacerato il tessuto umano e sociale. Auspico che si possa giungere a una soluzione condivisa, che ponga fine alla divisione nel pieno rispetto dei diritti e della dignità di tutte le comunità cipriote”.

Africa in crisi

Il Papa, nel Messaggio Urbi et Orbi, ha rivolto un pensiero al continente africano, stretto tra emergenze sanitarie e conflitti. “Possa la nascita del Salvatore portare un tempo di speranza alle famiglie di migliaia di bambini che stanno morendo per un’epidemia di morbillo nella Repubblica Democratica del Congo, come pure alle popolazioni dell’Est di quel Paese e a quelle del Burkina Faso, del Mali, del Niger e del Mozambico“, ha detto Papa Francesco. “La crisi umanitaria che le colpisce è causata principalmente dai conflitti armati e dalla piaga del terrorismo ed è aggravata dagli effetti devastanti del cambiamento climatico – ha sottolineato il Pontefice -, che provocano la perdita di vite umane e lo sfollamento di milioni di persone. Penso pure alle popolazioni dei Paesi del Corno d’Africa per le quali imploro i doni della pace, della concordia e della fratellanza”. Francesco invoca ancora “l’impegno della comunità internazionale nel favorire l’accesso agli aiuti umanitari per la popolazione civile del Sudan e nell’avviare nuovi negoziati in vista di un cessate il fuoco”.

Popoli che soffrono

Papa Francesco torna poi a puntare i riflettori su un conflitto dimenticato dall’Occidente, quello del Myanmar. “L’annuncio del Natale rechi conforto agli abitanti del Myanmar, che, a causa dei continui scontri armati, patiscono gravi sofferenze e sono costretti a fuggire dalle proprie case”. Nella sua disamina sulle sofferenze dei tanti popoli del pianeta, il Papa parla anche del continente americano e chiede che “si trovino al più presto soluzioni efficaci nella verità e nella giustizia, per promuovere l’armonia sociale, in particolare ad Haiti, in Venezuela, Colombia e Nicaragua, e ci si adoperi, specialmente in quest’Anno giubilare, per edificare il bene comune e riscoprire la dignità di ogni persona, superando le divisioni politiche”.

