Papa Francesco: notte tranquilla, proseguono le terapie

A seguito dell’undicesima notte trascorsa al Policlinico Gemelli da Papa Francesco al fine di sottoporsi alle cure per polmonite bilaterale, la Sala Stampa vaticana, ha fatto sapere che, il Santo Padre, ha riposato bene. La prognosi veniva definita “prudente”.

Gli aggiornamenti

“Il Papa ha riposato bene, tutta la notte”. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, a proposito dell’undicesima notte trascorsa da Papa Francesco al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. L’ultimo bollettino medico di ieri sera parlava di condizioni cliniche in “leggero miglioramento”, con la lieve insufficienza renale che non destava preoccupazione e il proseguimento dell’ossigenoterapia ma con flussi leggermente ridotti di ossigeno. La prognosi veniva definita “prudente”.

Fonte: Agensir