Papa Francesco al Gemelli: “Notte tranquilla, sta riposando”

La sala stampa della Santa Sede ha riferito che, Papa Francesco, sta riposando e ha trascorso una notte tranquilla. La prognosi resta riservata.

Gli aggiornamenti

“La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede a proposito della quindicesima notte passata al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Il bollettino medico di ieri sera segnalava un broncospasmo che aveva provocato vomito e un “repentino peggioramento del quadro respiratorio”. Per far rientrare la crisi, si è resa necessaria la ventilazione meccanica che ha permesso il ristabilimento degli scambi gassosi ai livelli precedenti. Prognosi ancora riservata.

Fonte: Agensir