Papa Francesco al Gemelli: “Notte tranquilla, sta riposando”

Gli aggiornamenti

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando“. A riferirlo è la Sala Stampa della Santa Sede nell’aggiornamento di oggi lunedì 10 marzo.

La giornata di ieri

Nella prima domenica di Quaresima, il Papa ha partecipato alla Messa ed ha seguito in video dal Gemelli gli esercizi spirituali della Curia romana, inizati ieri pomeriggio in Aula Paolo VI e guidati da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Prosegue intanto la terapia e la fisioterapia respiratoria e motoria e continua la dieta alimentare prescritta dai medici. La situazione resta stabile, con lievi e graduali miglioramenti, in un quadro che tuttavia resta complesso e che spinge i medici a mantenere prudenzialmente la prognosi riservata. Stasera dovrebbe essere diffuso un nuovo bollettino medico.

Fonte: Vatican News