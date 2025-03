Papa Francesco al Gemelli: “La notte è trascorsa tranquilla”

“La notte è trascorsa tranquilla, il Papa riposa ancora”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, riguardo alla sedicesima notte del Papa al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

Gli aggiornamenti

“La notte è stata tranquilla, il Papa riposa ancora”. È la comunicazione giunta questa mattina, domenica 2 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede circa lo stato di salute del Pontefice ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli.

I precedenti

Nel bollettino diffuso ieri sera è stato reso noto che “sono rimaste stabili” le condizioni cliniche del Papa, il quale il giorno precedente aveva presentato una crisi isolata di broncospasmo. Episodio che non si è più ripetuto. Il Pontefice, ha informato la comunicazione medica, ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Apiretico, Francesco non mostra leucocitosi e i parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, “collaborando attivamente”. Vigile e orientato, Papa Francesco ieri ha ricevuto l’Eucarestia e ha pregato per una ventina minuti in cappellina.

Fonte: Vatican News