Papa Francesco al Gemelli: “La notte è trascorsa tranquilla”

La Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto che, Papa Francesco, si è svegliato attorno alle 8 e la notte è trascorsa tranquilla. Ieri i medici hanno sciolto la prognosi.

Gli aggiornamenti

“La notte è trascorsa tranquilla. Il Papa si è svegliato intorno alle otto”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, riguardo alla venticinquesima notte di degenza del Papa al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Con il bollettino di ieri sera, visto il perdurare della stabilità e la buona risposta alle terapie, i medici avevano sciolto la prognosi, riscontrando però la necessità, data la complessità del quadro clinico, di continuare per “ulteriori giorni” la terapia farmacologica in ambiente ospedaliero.

Fonte: Agensir