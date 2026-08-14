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Otto anni dal crollo del Ponte Morandi: Genova ricorda le vittime

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha espresso vicinanza alle vittime e ai loro familiari, sottolineando l’importanza di “custodire la memoria”

Di redazione
Foto Vatican News

Sono trascorsi otto anni dal crollo del Ponte Morandi, una delle tragedie più drammatiche della storia recente italiana. Il 14 agosto 2018, alle 11.36, il viadotto precipitò provocando la morte di 43 persone e lasciando una ferita profonda nella città di Genova e nell’intero Paese. Oggi, nel giorno dell’anniversario, istituzioni, familiari delle vittime e cittadini si sono riuniti per mantenere viva la memoria di quella tragedia. Tra le voci istituzionali anche quella del ministro Alessandra Locatelli, che ha rivolto il proprio pensiero alle vittime, alle loro famiglie e alla comunità genovese, sottolineando l’importanza di sicurezza, responsabilità e impegno.

Il ricordo

“Otto anni fa, alle 11.36, Genova veniva colpita al cuore. 43 vite spezzate, un dolore che appartiene alle loro famiglie e a un’intera città. La memoria non deve essere una candela che il tempo consuma, ma una brace che continua ad ardere. Sta a tutti noi, ogni 14 agosto, rinfocolarla e tenere viva la fiamma del ricordo”. Con queste parole, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricordato questa mattina, attraverso un post sui propri canali social, le 43 vittime del crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Il post è stato pubblicato contestualmente anche sui canali social di Regione Liguria, in occasione dell’ottavo anniversario della tragedia. Il ricordo delle vittime è stato affidato anche al ledwall della sede di Regione Liguria, in piazza De Ferrari a Genova. Da ieri sera, giovedì 13 agosto, e per tutta la serata di oggi, venerdì 14 agosto, sullo schermo viene trasmesso un video dedicato alle 43 persone che persero la vita nel crollo: i loro nomi scorrono, uno per uno, sul palazzo dell’Ente, nel cuore della città, come segno di memoria e vicinanza alle famiglie, nell’ottavo anniversario di una tragedia che ha segnato profondamente Genova e l’intera comunità ligure.

Il cordoglio del ministro Locatelli

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel suo messaggio, ha sottolineato che “otto anni fa il crollo del Ponte Morandi ha segnato profondamente il nostro Paese. Oggi il pensiero va alle 43 vittime, ai loro familiari e a tutta la comunità di Genova, che ha saputo affrontare quella tragedia con grande forza e dignità. Custodire la memoria significa rinnovare ogni giorno l’impegno per la sicurezza, la responsabilità e il bene delle nostre comunità.

Fonte Ansa

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