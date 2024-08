Ostaggio israeliano tratto in salvo a Gaza, Herzog: “Felicissimo”

Un altro ostaggio israeliano è stato liberato dalle truppe dell’Idf da un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale. Il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto “felicissimo” per il salvataggio dell’ostaggio Qaid Farhan al-Qadi. Lo scorso 25 luglio l’esercito israeliano ha recuperato a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, i corpi di 5 ostaggi israeliani che vivevano nel kibbutz di Nir Yitzhak. Israele crede che 110 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di 39 morti confermati dall’Idf.

Idf: un ostaggio israeliano tratto in salvo a Gaza

Un ostaggio israeliano è stato tratto in salvo vivo dalle truppe dell’Idf da un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale, ha annunciato l’esercito. Per la liberazione dell’ostaggio c’è stato uno scontro a fuoco con Hamas, in cui otto miliziani sono rimasti uccisi.

Herzog: “Felicissimo per l’ostaggio liberato, gioia per Israele”

Il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto “felicissimo” per il salvataggio dell’ostaggio Qaid Farhan al-Qadi a Gaza. “Mi congratulo con l’Idf, lo Shin Bet e tutti i servizi di sicurezza e invio le mie benedizioni alla sua famiglia per il suo ritorno, che è un momento di gioia per lo Stato di Israele e per la società israeliana nel suo insieme”, ha affermato il capo di Stato. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha affermato che l’operazione per liberare al-Qadi “fa parte delle operazioni audaci e coraggiose condotte dall’Idf nel profondo della Striscia di Gaza”. “Israele è impegnato a sfruttare ogni opportunità per riportare gli ostaggi a casa in Israele”.

Netanyahu parla con l’ostaggio beduino liberato

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha parlato al telefono con l’ostaggio liberato Farhan al-Qadi: “L’intera nazione di Israele è emozionata per il suo salvataggio”, ha affermato l’ufficio del premier. Il primo ministro ha dichiarato che “continuerà a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi”.

Fonte: Ansa