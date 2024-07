Orban a Mosca: “Voglio incoraggiare la pace”

Viktor Orban, premier ungherese e neo presidente di turno Ue, è in visita a Mosca, in Russia. Dalla capitale russa – dove dovrebbe incontrare Putin – assicura: “Voglio incoraggiare la pace”. L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha però specificato che Orban “non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell’Ue per visitare Mosca”. Contrario il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: “La presidenza di turno dell’Unione non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell’Ue”.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, presidente di turno della Ue, è arrivato a Mosca. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

“La visita del primo ministro Viktor Orbán a Mosca si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia”. Lo afferma una dichiarazione dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell. “Orban non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell’Ue per visitare Mosca e non rappresenta l’Ue in alcuna forma. La posizione dell’Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio europeo. Tale posizione esclude i contatti ufficiali tra l’Ue e il Presidente Putin”.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.

The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024