Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha espresso la sua soddisfazione dopo l’incontro con Donald Trump avvenuto a Mar-a-Lago dopo il vertice Nato di Washington. Orban, che è presidente di turno dell’Unione europea, ha già incontrato Zelensky Putin e Xi Jinping prima di Trump. Queste visite – che lui definisce “missione di pace” – sono state viste di cattivo occhio da molti partner europei. “Grazie Viktor. Ci deve essere pace, e rapidamente”, ha twittato Trump dopo l’incontro con Orban.

Orban dopo incontro con Trump: “Lui risolverà la guerra in Ucraina”

E’ stato un “onore” visitare il “presidente Donald Trump”, con il quale si è discusso dei “modi di fare la pace”. Lo ha scritto su X il primo ministro Viktor Orban, dopo aver incontrato a Mar-a-Lago il candidato repubblicano ed ex presidente Usa, aggiungendo che “lui risolverà” la questione della guerra in Ucraina. La visita si è tenuta nelle stesse ore in cui a Washington, al termine del summit Nato a cui lo stesso Orban ha preso parte, diversi leader spiegavano il senso delle decisioni assunte, cioè di un’asserzione di sostegno a Kiev fino alla vittoria contro la Russia. Orban, che è presidente di turno dell’Unione europea, ha già incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma poi si è recato a Mosca per vedere il presidente russo Vladimir Putin e, infine, ha incontrato anche il presidente cinese Xi Jinping. Queste visite – che Orban stesso definisce “missione di pace” – sono state viste di cattivo occhio da molti partner europei. “Missione di Pace 5.0. È stato un onore incontrare il presidente Donald Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso dei modi per raggiungere la pace. Buona notizia del giorno: risolverà questo problema!”, ha twittato Orban.

Trump: “Grazie Viktor, ci deve essere la pace e rapidamente”

“Grazie Viktor. Ci deve essere pace, e rapidamente. Troppe persone sono morte in una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth ripostando il massaggio di Orban su X dopo l’incontro a Mar-a-Lago.

Cremlino: “Da Putin nessun messaggio a Trump tramite Orban”

Il presidente russo Vladimir Putin “non ha trasmesso alcun messaggio a Trump tramite Orban”: lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta la Tass.

Fonte: Ansa