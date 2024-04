Onu: “Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra”

Il Consiglio per i Diritti Umani ha adottato una specifica risoluzione con 28 voti a favore

Le Nazioni Unite, nell’ambito del Consiglio per i Diritti Umani, hanno adottato una specifica risoluzione per richiedere che, Israele, sia ritenuto responsabile per eventuali crimini di guerra o contro l’umanità. Nella votazione, 28 Paesi si sono espressi a favore, 13 si sono astenuti, e 6 hanno votato contro la proposta.

La risoluzione approvata

Le richieste

Nella risoluzione si chiede anche il divieto di armi a Israele, a causa della sua condotta nella guerra a Gaza. Prima del voto, scrive la Bbc, si sono verificate delle spaccature tra i Paesi europei, con Germania e Bulgaria che hanno dichiarato che avrebbero votato contro perché la risoluzione non condannava esplicitamente Hamas anche se condannava il lancio di razzi su Israele da Gaza e chiedeva il rilascio degli ostaggi. La Francia si è astenuta, definendo “catastrofica” la situazione umanitaria a Gaza. Il voto, pur non essendo vincolante, proviene dal principale organismo delle Nazioni Unite per i diritti umani e aumenterà la pressione diplomatica su Israele affinché cambi rotta.

Fonte: Ansa