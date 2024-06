Onu: “Israele e Hamas hanno commesso crimini di guerra”

Gli esperti di una apposita Commissione d’inchiesta creata dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu hanno rilevato che, Israele e diversi gruppi armati palestinesi, hanno commesso “crimini di guerra”.

Le risultanze investigative

Investigatori indipendenti delle Nazioni Unite hanno accusato Israele e diversi gruppi armati palestinesi di aver commesso “crimini di guerra” dallo scoppio del conflitto a Gaza il 7 ottobre. “È imperativo che tutti coloro che hanno commesso crimini siano chiamati a risponderne”, ha dichiarato Navi Pillay, che presiede la Commissione d’inchiesta. La commissione è stata istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021 per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani in Israele e nei territori palestinesi. Gli esperti della Commissione d’inchiesta creata dal Consiglio Onu Diritti Umani ritengono che nel quadro dell’offensiva israeliana a Gaza siano stati commessi crimini contro l’umanità, in particolare “di sterminio, persecuzione di genere contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidio, trasferimento forzato, tortura e trattamenti inumani e crudeli”.

La risposta di Israele

Israele ha accusato oggi la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite di “discriminazione sistematica anti-israeliana”, dopo la pubblicazione di un suo rapporto, secondo cui il Paese si è macchiato di crimini contro l’umanità durante la guerra a Gaza. La Commissione d’inchiesta “ha dimostrato ancora una volta che le sue azioni sono tutte al servizio di un programma politico ristretto contro Israele”, ha affermato Meirav Eilon Shahar, Ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite a Ginevra.

Le accuse ad Hamas

Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno accusato, oltre a Israele anche sette “gruppi armati palestinesi”, tra cui Hamas, di aver commesso crimini di guerra dal 7 ottobre. “È imperativo che tutti coloro che hanno commesso crimini siano chiamati a risponderne“, ha dichiarato in un comunicato Navi Pillay, che presiede la commissione d’inchiesta. La commissione ha rilevato che in quell’attacco, membri delle ali militari di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi e civili palestinesi hanno commesso crimini di guerra, oltre a violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale umanitario.

Fonte: Ansa