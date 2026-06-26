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Onu: il Venezuela ha bisogno di solidarietà immediata dopo il devastante terremoto

L'Onu chiede un intervento urgente per il Venezuela colpito dal terremoto: servono fondi, accesso agli aiuti e sostegno alle popolazioni più vulnerabili

Di redazione
Venezuela (@ roger kuzna su Unsplash)

Mentre proseguono le operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, il Comitato permanente interagenzie delle Nazioni Unite (Iasc) lancia un appello urgente alla comunità internazionale. L’organismo chiede un accesso umanitario rapido e senza ostacoli e sollecita finanziamenti immediati per garantire assistenza alle popolazioni colpite, evitando che l’emergenza si trasformi in una crisi umanitaria ancora più grave.

Venezuela, l’Iasc: aiuti senza ostacoli per raggiungere le persone più colpite

Il popolo venezuelano ha bisogno di solidarietà ora. La comunità internazionale non deve permettere che questa emergenza si trasformi in una tragedia umana di proporzioni ancora maggiori”, afferma un comunicato del Comitato permanente interagenzie (Iasc), forum di coordinamento umanitario del sistema delle Nazioni Unite. In seguito al devastante terremoto che ha colpito il Paese, “un accesso umanitario rapido e senza ostacoli, condizioni operative sicure e una condivisione trasparente delle informazioni sono essenziali per garantire che gli aiuti raggiungano le persone più colpite”, afferma il comunicato pubblicato a Ginevra dall’Iasc, che riunisce alti funzionari di 19 organizzazioni all’interno del sistema Onu e altre organizzazioni e gruppi. “Esortiamo la comunità internazionale ad agire con rapidità e decisione, fornendo finanziamenti flessibili e tempestivi per intensificare gli aiuti di emergenza, inclusi alloggi, cibo, assistenza sanitaria, protezione, acqua e servizi igienico-sanitari e supporto psicosociale”, aggiunge.

Fonte Ansa

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