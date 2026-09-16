Olio: certificazioni Dop e Igp per valorizzare origine e filiera

In un mercato caratterizzato dalla presenza di oli diversi, non sempre facilmente distinguibili dal consumatore, le certificazioni di origine possono diventare uno strumento per valorizzare le produzioni e rafforzare il legame con il territorio. Dop e Igp, infatti, identificano prodotti sottoposti a specifiche regole di produzione e controllo, offrendo elementi di riconoscibilità e tracciabilità. È questo il tema del primo approfondimento di settembre promosso da Aifo, Associazione italiana frantoiani oleari, insieme a Italia Olivicola.

Il valore delle certificazioni

In un mercato in cui oli molto diversi possono essere percepiti come equivalenti, Dop e Igp rappresentano uno strumento concreto per differenziare il prodotto, tutelarne l’origine e rafforzare il valore economico della filiera. È questo il primo approfondimento di settembre promosso da Aifo – Associazione italiana frantoiani oleari insieme a Italia Olivicola, nell’ambito del Programma Operativo previsto dal Regolamento (Ue) 2021/2115.

Il legame con il territorio

“Le Denominazioni di Origine Protetta e le Indicazioni Geografiche Protette – sottolinea Aifo – collegano un prodotto a un territorio e a regole precise di produzione”. “Per le Dop – spiega l’associazione – il legame con l’area geografica riguarda tutte le fasi principali; per le Igp è sufficiente che almeno una fase avvenga nel territorio individuato, purché qualità, reputazione o altre caratteristiche siano riconducibili all’origine geografica”.

La sfida del mercato

“La differenza tecnica – rimarca Aifo – è importante, ma ancora più importante è ciò che queste certificazioni possono rappresentare sul mercato: riconoscibilità, affidabilità e capacità di distinguersi dalla sola competizione sul prezzo”. “Una certificazione – dichiara Alberto Amoroso, presidente di Aifo – crea valore se il mercato la riconosce e se quel valore torna alle imprese che rispettano le regole. Non devono essere considerate semplici marchi da apporre in etichetta. Dietro ci sono disciplinari, controlli, tracciabilità, investimenti e un territorio che sceglie di presentarsi con una propria identità. La vera sfida è fare in modo che il consumatore comprenda questa differenza e sia messo nelle condizioni di riconoscerla al momento dell’acquisto”.

Fonte Ansa