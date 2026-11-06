Attualità

Ocse: i prezzi dell’energia spingono l’aumento dell’inflazione

L'inflazione annua dei Paesi Ocse a settembre è salita al 4,5% (+0,2%), una crescita dovuta principalmente al caro energia

Di redazione
Foto di Krzysztof Hepner su Unsplash

Il caro energia pigia sull’acceleratore dell’inflazione dei Paesi Ocse, mentre l’aumento dei prezzi degli alimenti ha leggermente rallentato. L’inflazione energetica è infatti salita in 31 Paesi, in Italia ha raggiunto il 25,5%, causando l’aumento generalizzato tra agosto e settembre in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Caso a parte il Giappone, dove l’energia è rimasta stabile ma si è incrementata l’inflazione di base. Le stime per l’area Euro prevedono un aumento dei prezzi energetici per ottobre. 

I dati

L’inflazione annua nei Paesi Ocse, misurata dall’Indice dei prezzi al consumo (Cpi), è salita al 4,5% a settembre 2026, rispetto al 4,3% di agosto. I prezzi dell’energia – viene spiegato in un comunicato – hanno in gran parte guidato l’accelerazione dell’inflazione, con l’inflazione energetica annua che è cresciuta “bruscamente” al 17,4% a settembre, rispetto al 13,6% di agosto. L’inflazione energetica è aumentata in 31 dei 37 Paesi Ocse con dati disponibili (in Italia è passata dal 17,1% di agosto al 25,5% di settembre), è diminuita in 4 Paesi ed è rimasta stabile o sostanzialmente stabile in 2. Al contrario, l’inflazione alimentare nei Paesi Ocse si è leggermente attenuata, diminuendo di 0,2 punti percentuali, mentre l’inflazione di base (inflazione al netto di cibo ed energia) è rimasta sostanzialmente stabile al 3,7%. I prezzi medi in tutta l’area Ocse sono stati oltre il 40% superiori ai livelli di dicembre 2019, prima dell’inizio della pandemia di Covid-19. In media, i prezzi alimentari sono risultati quasi del 50% più alti rispetto a prima della pandemia, mentre i prezzi dell’energia sono più alti quasi del 70%.

Canada stabile

Nei Paesi del G7, l’inflazione generale su base annua è aumentata al 3,5% a settembre, rispetto al 3,1% di agosto. L’inflazione generale è aumentata in tutti i Paesi del G7 tranne il Canada, dove è rimasta sostanzialmente stabile, poiché un calo di quasi 1% dell’inflazione alimentare ha compensato in gran parte l’aumento del 3,6% dell’inflazione energetica. I prezzi più alti dell’energia hanno rappresentato circa la metà o più dell’aumento dell’inflazione generale tra agosto e settembre in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il “caso” Giappone

Al contrario, in Giappone l’inflazione generale è aumentata principalmente perché l’inflazione di base è aumentata dello 0,5% al 2,2%. L’inflazione energetica in Giappone è rimasta negativa per via dei sussidi governativi e delle tagli temporanei delle tasse, mentre l’inflazione alimentare è scesa al 2,8%, il livello più basso da gennaio 2022.

Le stime per l’area Euro

Nell’area Euro, l’inflazione generale annua, misurata dall’Indice armonizzato dei prezzi al consumo, è aumentata notevolmente al 3,8% a settembre, dopo il 3,2% di agosto, mentre l’inflazione energetica è aumentata “bruscamente” passando dal 4,6% al 18,9%, mentre l’inflazione alimentare è cresciuta solo dello 0,2% e l’inflazione di fondo è rimasta sostanzialmente stabile. La stima preliminare di Eurostat per ottobre 2026 indica un ulteriore aumento dell’inflazione globale annua dell’area Euro, al 4,0%. Si stima che l’inflazione energetica aumenti ulteriormente, al 20,8%, mentre l’inflazione di base rimanga sostanzialmente stabile al 2,6%.

Fonte Agensir

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Il Monte Cervino entra nei 300 siti del patrimonio geologico mondiale

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE