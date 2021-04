L’ambasciatore della Birmania (o Myanmar) nel Regno Unito, Kyaw Zwar Minn, ha dichiarato che i militari birmani hanno “occupato” l’ambasciata. “Hanno fatto irruzione e l’hanno presa. Sono dell’esercito del Myanmar e hanno detto di aver avuto istruzioni dalla capitale” ha aggiunto l’ambasciatore, visibilmente scosso.

I diplomatici fedeli alle autorità militari della Birmania hanno preso il controllo dell’edificio ieri sera lasciando l’ambasciatore Kyaw Zwar Minn a dormire nella sua auto. Minn ha poi dichiarato che l’addetto alla difesa ha occupato l’ambasciata con “una specie di colpo di stato”. L’ambasciatore si era schierato pubblicamente contro il golpe del 1 febbraio scorso.

Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha denunciato le “intimidazioni” della giunta birmana, il giorno dopo l’occupazione dell’ambasciata birmana a Londra con l’estromissione dello stesso ambasciatore, Kyaw Zwar Minn. “Condanniamo le azioni di bullismo del regime militare della Birmania”, ha twittato il ministro. Il ministro loda Minn “per il suo coraggio” e ha chiesto “la fine del colpo di stato e della violenza spaventosa e un rapido ripristino della democrazia”.

We condemn the bullying actions of the Myanmar military regime in London yesterday, and I pay tribute to Kyaw Zwar Minn for his courage. The UK continues to call for an end to the coup and the appalling violence, and a swift restoration of democracy

