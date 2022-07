Il nuovo Presidente dell’India è una donna: Drupadi Murmu fa la storia

Drupadi Murmu fa la storia: è stata eletta presidente dell’India. Si tratta della prima donna di origine tribale a capo del Paese che conta quasi 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, divisi in 28 stati federati e 8 territori (fra cui quello della capitale Nuova Delhi).

La 64enne Murmu è diventata il quindicesimo presidente dell’India dalla sua indipendenza nel 1947: ha ottenuto 2.824 dei 4.754 voti espressi. Lo ha riferito il portavoce del Parlamento indiano, Chandra Mody. Murmu ha ottenuto il sostegno di più della metà del Parlamento. Prende il posto di Ram Nath Kovind, in carica dal 2017.

Our New President , Smt Drupadi Murmu,a self made woman who rose from poverty & personal tragedy to the highest chair in the country

“Una figlia dell’India di una comunità tribale nata in una parte remota dell’India orientale è stata eletta nostro presidente”, ha sottolineato il premier Narendra Modi al ‘The Hindu’. Lei “è diventata un raggio di speranza per i nostri cittadini, specialmente per i poveri, gli emarginati e gli oppressi”.

India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter of India hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!

Congratulations to Smt. Droupadi Murmu Ji on this feat.

