Nuovo attentato a Trump, Biden rafforza la sicurezza

Sventato il secondo tentato assassinio di Donald Trump in due mesi. "Come ho detto molte volte, non c'è posto per la violenza politica o qualsiasi violenza nel nostro Paese", ha commentato Biden

Sventato il secondo tentato assassinio di Donald Trump in due mesi. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di domenica. Trump stava giocando a golf al suo club di West Palm Beach quando un agente del Secret Service ha individuato la canna di un fucile che sbucava dalla recinzione ed è intervenuto aprendo il fuoco e mettendo in fuga l’uomo armato. Che è stato poi catturato e identificato. “Sto bene, non mi arrenderò mai. La mia determinazione è solo più forte”, ha rassicurato l’ex presidente. Solo due mesi fa il primo attentato in Pennsylvania. Biden si congratula con il Secret Service e aumenta le risorse a protezione di Trump.

Trump: “Più determinato dopo altro attentato alla mia vita”

“La mia determinazione è solo più forte dopo un altro attentato alla mia via. Il 5 novembre renderemo l’America ancora grande”. Lo ha detto Donald Trump, in una email inviata dalla sua campagna. La sparatoria nelle vicinanze di Trump arriva a due mesi dal tentato assassinio dell’ex presidente a Butler, in Pennsylvania, per mano di un 20enne ucciso sulla scena da un cecchino. Il ragazzo aveva colpito l’ex presidente mentre era sul palco, ferendolo all’orecchio ma uccidendo un’altra persona e ferendone altre due. Un tentato omicidio che ha scatenato una bufera sul Secret Service, costringendo la direttrice a dimettersi. In questa occasione, gli agenti a seguito di Trump hanno reagito prontamente evitando il peggio a 51 giorni da elezioni che saranno decise da qualche migliaio di voti.

Biden: “Al Secret Service tutte le risorse per sicurezza di Trump”

“Come ho detto molte volte, non c’è posto per la violenza politica o qualsiasi violenza nel nostro Paese. Ho dato indicazioni al mio staff per continuare ad assicurare che il Secret Service abbai tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza dell’ex presidente”. Lo ha detto Joe Biden. “Sono stato informato dal mio staff sul fatto che le autorità stanno indagando sul possibile tentato assassinio di Donald Trump. Un sospettato è sotto custodia, e plaudo al lavoro del Secret Service e dei loro partner per la vigilanza e gli sforzi per la sicurezza” di Trump, ha messo in evidenza il presidente Usa.

Il leader dei democratici in Senato plaude al Secret Service

“Applausi al Secret Service per la rapida risposta per garantire la sicurezza di Donald Trump. Non c’è posto in questo Paese per la violenza politica”. Lo afferma il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer.

Netanyahu: “Scioccato da nuovo tentato assassinio di Trump”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si dice “scioccato dal secondo tentativo di assassinio contro” l’ex presidente americano Donald Trump e “sollevato nello scoprire che anche questo è fallito”. “Ma non dovremmo affidarci alla fortuna”, sottolinea Netanyahu in un post pubblicato sull’account X ufficiale del Primo ministro di Israele. Mia moglie “Sara ed io inviamo i nostri migliori auguri a Donald e Melania, auspicando che vengano prese tutte le misure necessarie per sventare in anticipo attacchi così mortali contro un candidato alla presidenza degli Stati Uniti”, aggiunge il premier israeliano.

Fonte: Ansa