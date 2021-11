Nuova variante Covid, Speranza: “Stop ingresso in Italia da 7 Stati dell’Africa”

“Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, eSwatini [ex Swaziland, ndr]. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza riportate dal Ansa, alla notizia della diffusione di una nuova variante Covid super aggressiva in Africa.

Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529. Nel frattempo massima precauzione.

Il Sudafrica ha confermato circa 100 casi di B.1.1.529. Per gli scienziati, fino al 90% dei nuovi casi nel Gauteng – la piccola ma ricca e popolosa provincia settentrionale del Sudafrica – potrebbe essere B.1.1.529. La variante è stata trovata anche in Botswana e Hong Kong, in un viaggiatore proveniente dal Sudafrica. “Sebbene i dati siano limitati, i nostri esperti stanno facendo gli straordinari per comprendere la nuova variante e quali potrebbero essere le potenziali implicazioni”, ha dichiarato in una nota l’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili sudafricano riportato da AskaNews.

“La Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di interrompere i voli dalla regione dell’Africa meridionale a causa della variante B.1.1.529″. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

Vaccination avoids deaths. As a new wave is hitting, we need to step up vaccination.

Let's take booster shots 6 months after the original vaccination to keep our immunity high.

We have enough doses. End of this week we will have delivered 1 billion doses to our Member States. pic.twitter.com/HvH3HQTeFb

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2021