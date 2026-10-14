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Notte tranquilla per Papa Leone XIV al Gemelli

L'aggiornamento della Sala stampa sulla degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'intervento al polmone

Di redazione
Foto Vatican News

La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che la notte per Papa Leone XIV è trascorsa tranquilla al Policlinico Gemelli. Il Santo Padre è ricoverato in seguito all’intervento chirurgico di ieri pomeriggio, durato circa novanta minuti, durante il quale è stato sottoposto alla rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare con l’asportazione del lobo inferiore destro tramite tecnica videoassistita. Ulteriori bollettini medici sulle sue condizioni verranno diffusi nel corso della giornata.

L’aggiornamento

“La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni più tardi in giornata”. È l’aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, tramite il suo canale Telegram, sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l’operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Un intervento senza complicanze e conclusosi positivamente, durato circa 90 minuti, come informava nella serata di ieri un bollettino medico, in cui si riferiva che al Pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita.

Fonte Vatican News

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