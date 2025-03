Notte tranquilla per Papa Francesco, il quadro complesso ma stabile

Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Sullo stato della polmonite che ha colpito Papa Francesco non ci sono, al momento, novità. Ma l’indicazione di ieri sera da parte dei medici, ovvero che il Papa è stabile pur in un quadro complesso con prognosi riservata, indica una normale evoluzione di una polmonite trattata per la quale occorre tempo. E’ quanto spiegano fonti vaticane.

Papa Francesco questa mattina ha ripreso la terapia respiratoria ed è tornato all’ossigenoterapia ad alti flussi, quella somministrata attraverso i naselli, al posto della ventilazione meccanica con la maschera che era stata utilizzata per la notte. E’ quanto riferiscono fonti vaticane. Anche oggi non si hanno indicazioni, almeno al momento, di ripresa del lavoro da parte del Pontefice. Non ha ricevuto visite e, sempre al momento, non sono previste.

Fonte Ansa