Nord e Sud globale a confronto con il IV Incontro Sinodale “Fratelli Tutti”

Sviluppare un’ampia alleanza tra il Nord e il Sud del pianeta per far fronte alla crisi ecologica, alle disuguaglianze sociali e alle insidie della transizione tecnologica. È il tema centrale del IV Incontro Sinodale “Fratelli Tutti”, dedicato al dialogo socio-ambientale, che si svolge dal 10 al 12 settembre 2026 a Roma presso la Casa Generalizia de La Salle. In Sala Stampa Vaticana è stata presentata da una delegazione d’eccezione, composta da esponenti del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM), della Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia (CEAMA), dell’episcopato statunitense (USCCB) e da leader del movimento sindacale internazionale.

Card. Jaime Spengler: “Unire le forze per un futuro dignitoso”

Il Card. Jaime Spengler, presidente del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM) ha evidenziato come l’ascolto reciproco sia l’unica strada percorribile per affrontare una crisi ambientale che travolge in primo luogo gli ultimi: “Dobbiamo riunire le migliori forze per ascoltarci a vicenda e riscoprire i sogni che ci uniscono per una vita migliore per tutti, e non solo per alcuni. Una magnifica humanitas che possa misurare la crisi ambientale che colpisce l’intera umanità, soprattutto i più poveri. È necessario unire le voci per un futuro dignitoso e giusto per tutti. Questo ci spinge, come CELAM, a creare spazi di ascolto e di dialogo per discernere insieme e stringere accordi che ci portino ad agire in modo deciso e responsabile”.

Liz Schuler: “Governare l’Intelligenza Artificiale”

Liz Schuler, guida della più grande federazione sindacale statunitense e mondiale ha richiamato l’attualità della dottrina sociale della Chiesa, tracciando un parallelo storico tra le rivoluzioni industriali del passato e l’avvento dei nuovi algoritmi: “Noi crediamo nel dialogo sociale e lo consideriamo essenziale per promuovere il bene comune. Quando si tratta di raccogliere le sfide dell’intelligenza artificiale, abbiamo preso in considerazione il Magistero sociale per garantire l’efficienza e la dignità dei lavoratori. Già Leone XIII nella Rerum Novarum parlò del capitale quando l’elettricità era una nuova energia e le aziende cercavano di guadagnare. All’epoca i sindacati chiesero sicurezza affinché l’elettricità venisse usata in modo responsabile. Tre anni fa abbiamo avviato un partenariato con Microsoft per dare ascolto ai lavoratori nello sviluppo dell’IA: serve una strada che assicuri un futuro di speranza e di giustizia”.

Mons. Daniel Flores: “Ponti di amicizia sociale contro i conflitti”

Mons. Daniel Flores, presule americano ha ribadito il valore dell’unità ecclesiale nell’affiancare le comunità con minore rappresentatività politica ed economica: “Dobbiamo dimostrare l’unità della Chiesa. Negli Stati Uniti la Chiesa è sempre pronta a partecipare a questo tipo di conferenze per camminare insieme, ascoltare e giungere a una comprensione migliore. Il dialogo può essere rispettoso per trovare soluzioni ed evitare conflitti. La conferenza episcopale degli Stati Uniti e quella dell’America Latina vogliono trovare spazi per progressi pacifici, specialmente per coloro che hanno poco potere nel mondo. Questo tipo di incontri ci ricorda che la storia non è fatta soltanto dalle decisioni di chi ha più potere, ma anche dall’amicizia sociale”.

Card. Leonardo Steiner: “Il Cantico delle Creature come bussola”

Il cardinale Steiner, presidente del CEAMA (Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia) ha sottolineato la continuità magisteriale sulla cura della casa comune: “Un cammino solidale significa proseguire la strada tracciata da Papa Francesco e portata avanti da Papa Leone. Un dialogo che si apre all’ambiente e che ci permette di seguire l’esempio di San Francesco e il suo Cantico delle Creature”.

Gerardo Martínez: “No all’esclusione, l’IA non riduca l’uomo ad algoritmo”

Rappresentando i lavoratori all’interno dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Gerardo Martínez, del Consiglio di Amministrazione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), ha richiamato l’attenzione sulla giustizia sociale e sul principio di sussidiarietà: “Dobbiamo mettere insieme criteri condivisi con la partecipazione di sindacati e imprenditori per rappresentare i problemi della società nel settore produttivo. Vale la pena sottolineare il valore della sussidiarietà, perché ogni problema deve essere affrontato e risolto anzitutto a livello locale. L’America Latina è un continente ricco ma profondamente diseguale. Per quanto riguarda l’innovazione, l’intelligenza artificiale rappresenta un’enorme opportunità, ma dobbiamo capire come integrarla nel mondo del lavoro senza limitare la persona a un mero algoritmo. La transizione deve essere giusta, partecipata e radicata nella giustizia sociale”.

Mons. Reginald Andrietta: “Superare indifferenza e concorrenza”

A chiudere gli interventi è stato il coordinatore della Rete del Lavoro Organizzato, Mons. Reginald Andrietta, che ha rilanciato la cultura dell’incontro di fronte alle fratture geopolitiche: “Dobbiamo superare la cultura dell’indifferenza e della sregolata concorrenza. Vogliamo costruire un umanesimo basato sull’etica cristiana e sulla cultura dell’incontro. Promuoviamo il principio della solidarietà perché tutto è interconnesso: siamo interdipendenti e dobbiamo creare ponti tra le società e i continenti, aprendo spazi per il Sud globale insieme all’Europa e agli altri Paesi per costruire una concreta cultura della pace e della cura”.