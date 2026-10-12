Attualità

Nobel per l’Economia: premiati Robert Hall e Michael Woodford

Il premio Nobel per l’economia è stato conferito a Robert Hall e Michael Woodford per le ricerche sulle basi microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica

Di redazione
Foto di Bellhorn89 via Imagoeconomica

L’Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per l’economia 2026 a Robert E. Hall e Michael Woodford. Il prestigioso riconoscimento premia i loro studi cruciali sulle fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Attraverso l’analisi dei comportamenti di famiglie e imprese, i due economisti hanno rivoluzionato i modelli teorici utilizzati dalle banche centrali e dai governi globali. Grazie al loro contributo, le istituzioni dispongono oggi di strumenti più efficaci per affrontare crisi improvvise e fluttuazioni dei mercati.

Il conferimento

Il premio Nobel per l’economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l’Accademia reale svedese per le scienze economiche. Il Nobel è stato assegnato per il loro lavoro sulle “fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica”, ha dichiarato lunedì l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma.

Le motivazioni

Hall è stato premiato per un articolo del 1978 su come i consumatori preferiscano che i consumi restino stabili, mentre Woodford ha poi sviluppato il cosiddetto modello Keynesiano moderno, che da allora si è dimostrato altamente influente tra i responsabili politici globali ancora oggi. “Il lavoro dei premiati ci ha fornito una solida base teorica per i modelli che ora sono utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo,” ha dichiarato John Hassler, presidente del comitato del premio, in una nota. “Grazie a loro, siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock nell’economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie”. Durante le crisi petrolifere degli anni ’70, i modelli keynesiani esistenti, usati da tempo per determinare quando e come attuare misure per affrontare recessioni o altre fluttuazioni economiche, non funzionavano più. Questo ha spinto Hall e Woodford a sviluppare nuovi strumenti per capire quali risposte politiche potessero essere le più efficaci. “Piuttosto che basare i modelli su legami statistici tra variabili macroeconomiche, come inflazione, produzione e consumo, hanno scelto di costruirli su una base microeconomica”, ha detto la giuria accademica. “Questo comprende una comprensione di come l’insieme delle singole famiglie e imprese influenzi l’economia attraverso le loro azioni.” Il premio per le scienze economiche è stato istituito dalla Sveriges Riksbank, la banca centrale svedese, nel 1968 e viene assegnato ogni anno insieme ai Premi Nobel per la fisica, la chimica, la medicina, la letteratura e la pace. Come gli altri premi Nobel, il premio per l’economia consiste in un diploma, una medaglia d’oro e un assegno di 12 milioni di corone svedesi pari a circa 1,06 milioni di euro. I vincitori riceveranno i loro premi durante cerimonie ufficiali il 10 dicembre, anniversario della morte nel 1896 dello scienziato Alfred Nobel, che ha creato i premi nel suo testamento.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Mattarella alla CIDA: “Bisogna rinsaldare il modello sociale”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE