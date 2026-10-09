Nobel per la Pace a Navanethem “Navi” Pillay, una vita contro i crimini di guerra

Il Nobel per la Pace premia una vita dedicata alla giustizia, alla tutela della dignità umana e alla lotta contro l’impunità. Navanethem “Navi” Pillay, giurista sudafricana di origini indiane tamil, ha attraversato alcuni dei principali snodi della giustizia internazionale, ricoprendo incarichi di primo piano nelle Nazioni Unite e nei tribunali internazionali. Il suo impegno contro i crimini di guerra le è valso il Premio Nobel per la Pace 2026.

Il conferimento

La giurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay vince il Premio Nobel per la pace 2026. Navanethem ‘Navi’ Pillay, è stato spiegato durante la proclamazione, ha dimostrato “eccezionale coraggio e integrità” nel suo lavoro contro “i crimini di guerra”.

La biografia

Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l’Alta Corte del Sudafrica. Ha inoltre prestato servizio come giudice della Corte penale internazionale e come presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Nell’aprile 2015, Pillay è diventata il sedicesimo commissario della Commissione internazionale contro la pena di morte.

Fonte Ansa