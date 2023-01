Nigeria: rapito un catechista nel centro nord del paese

Un catechista è stato rapito da alcuni banditi presso la chiesa cattolica di Santa Monica, Ikulu-Pari, a Chawai Chiefdom del governo locale di Kauru, nello stato di Kaduna, nel centro-nord della Nigeria. Probabilmente, i malviventi, intendevano sequestrare il parroco, già rapito lo scorso anno.

I fatti

Secondo quanto riferisce l’Agenzia Fides i malviventi hanno assalito la residenza parrocchiale di p. Joseph Shekari intorno alle 21,30 di ieri 19 gennaio. I banditi hanno sparato in aria, setacciando gli edifici del complesso parrocchiale, la chiesa, la scuola e la residenza del parroco alla ricerca del sacerdote, che si era però recato fuori dal villaggio.

Le testimonianze

Secondo le testimonianze raccolte sul posto i malviventi hanno usato pietre e proiettili per sfondare la porta principale della casa. “Hanno subito fatto irruzione in casa, mettendola a soqquadro e saccheggiato ovunque. Hanno controllato sotto i letti, gli armadi, i bagni e la cucina” raccontano i testimoni. Non trovando il prete, i banditi hanno preso Kefas Ishaya, il catechista presente e lo hanno trascinato nella boscaglia.

Il precedente rapimento

Padre Joseph Shekari era già stato rapito il sei febbraio dello scorso anno, con modalità analoghe. I banditi avevano infatti assalito la casa parrocchiale nella tarda sera. Il sacerdote era poi stato rilasciato il sette febbraio.

Fonte: Ansa