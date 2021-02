‘Ndrangheta: maxi operazione contro la cosca Forastefano

Doppia operazione anti ‘ndrangheta stamane all’alba. La prima delle è scattata in mattinata per mano della Polizia di Stato ed ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari a carico di altrettante persone appartenenti o vicini alla ‘ndrina dei Forastefano, le cui attività criminali sono concentrate nella Sibaritide. I reati contestati alle persone coinvolte nell’operazione sono, a vario titolo, associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia di beni. Gli agenti hanno anche eseguito alcuni sequestri di società e imprese.

Il ‘ndrina Forastefano

Il clan Forastefano è una cosca malavitosa o ‘ndrina della ‘ndrangheta calabrese dedita all’estorsione, all’usura, scambio di voto, traffico di droga, truffe, traffico di clandestini, infiltrazione negli appalti pubblici e in svariati settori dell’economia locale: l’agricoltura, la pesca, le imprese e perfino l’INPS e mutui a tasso usuraio. Il 26 maggio 2011 si pente e decide di collaborare con la giustizia Antonio Forastefano detto “Tonino il Diavolo”. Viene accusato tra gli altri il presunto boss di Gerocarne Bruno Emanuele per due omicidi nella Sibaritide e per gli omicidi nel 2002 dei fratelli Loielo

Colpito il mandamento centro

La seconda operazione ha colpito il “mandamento” centro della ‘Ndrangheta. I Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di beni.

Il mandamento Centro

Il Mandamento Centro o (Mandamento Città) è una sovrastruttura territoriale della ‘ndrangheta che si pone come organo di raccordo tra il sovrastante Crimine e le sottostanti locali che instistono nella città Reggio Calabria.

Dalla seconda relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia del 2010, l’analisi semestrale per l’organizzazione criminale calabrese già suddivisa per provincie viene, solamente per la Provincia di Reggio Calabria, suddivisa anche nei 3 mandamenti scoperti dall’operazione Crimine.

Il Mandamento Centro viene scoperto per la prima volta con l’operazione Crimine del 2010, insieme al Mandamento ionico – al centro di una vasta operazione del 2018 che portò all’arresto del boss Giuseppe Pelle – e al Mandamento tirrenico, duramente colpito lo scorso 18 gennaio grazie all’operazione Faust.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.