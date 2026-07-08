Nato, Trump: “Abbiamo concluso un vertice di successo”

Una valutazione positiva, quella del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul vertice Nato di Ankara. “Abbiamo discusso questa mattina i progressi degli altri Paesi per raggiungere il 5% della spesa. Stanno facendo buon progressi”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca. Sulla ripresa degli attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani in Medio Oriente, Trump ha detto che la guerra non sta ricominciando e ha rivendicato il successo di aver fermato il programma nucleare iraniano. Ma anche anche aggiunto di non essere sicuro di voler arrivare a un’intesa con la Teheran.

Un summit di successo

“Abbiamo appena concluso un summit della Nato di successo. Voglio ringraziare il presidente Erdogan”. Lo ha detto Donald Trump aprendo la conferenza stampa finale del vertice Nato di Ankara. “La stampa avrebbe dovuto vedere quello che stavamo facendo in quella stanza, perché si tratta di persone molto intelligenti, che hanno tanto bene nel cuore, non il male, ma il bene. E stanno facendo un ottimo lavoro per il loro Paese”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato.

Obiettivo 5%

“Abbiamo discusso questa mattina i progressi degli altri Paesi per raggiungere il 5% della spesa. Stanno facendo buon progressi”. Lo ha detto Donald Trump nel corso della conferenza stampa dopo il vertice della Nato, invitando “tutti Paesi ad accelerare i loro piani per arrivare al 5% nel modo più veloce possibile”. Il presidente si è presentato sul palco della sala stampa con parte del suo governo, incluso il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth.

Il messaggio a Teheran

“La guerra in Iran è stato un enorme successo, non avranno l’arma nucleare. Questo è il motivo per cui siamo andati lì”. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza finale del vertice della Nato. “Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l’Iran”. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa dopo il vertice Nato, definendo i leader iraniani dei “pazzi, fuori di testa”. Donald Trump ha smentito che la guerra contro l’Iran stia ricominciando. “Finirà presto ma se attaccano noi attacchiamo più forte”, ha detto nella conferenza finale del vertice Nato.

Fonte Ansa