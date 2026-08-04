Musumeci: “100 milioni per i Campi Flegrei e contributi agli sfollati”

Cento milioni per i Campi Flegrei e Pozzuoli e luce verde al contributi di autonoma sistemazione degli sfollati. Lo stanziamento dell’esecutivo per far fronte alle conseguenze delle recenti scosse in Campania è stato annunciato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Le stime dei danni

Dal ministro una stima aggiornata dei danni: “Gli edifici dichiarati inagibili – ha detto – sono 395, tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco. A proposito di sopralluoghi ne sono stati ne sono stati effettuati 227. Le istanze di sopralluogo presentate dai proprietari sono 1182. Per accorciare questa forbice si è provveduto a potenziare il dispositivo dei verificatori con altre 36 squadre di tecnici dei vigili del fuoco. Sono 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente, rimangono alloggiate negli alberghi 128 persone”.

Lo stanziamento

Il governo ha stanziato 100 milioni di euro per far fronte alle prime conseguenze della recente attività sismica nei Campi Flegrei e a Pozzuoli. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. “Ci sembra una somma particolarmente interessante, facciamo in modo di aderire a una prima sommaria stima dei danni. Ci vorranno alcune settimane, ma pensiamo sia intanto importante mettere gli enti locali nelle condizioni di attivare”, ha spiegato.

Contributi agli sfollati

Dal Governo – nella seduta del Consiglio dei Ministri di stasera – via libera al Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione in favore degli sfollati che hanno subito danni alle loro case dopo il terremoto con epicentro i Campi Flegrei dello scorso 31 luglio. “Vale anche – ha spiegato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci – per gli eventi sismici arretrati, quindi parlo di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e maggio 2026. Chi in questo momento non dispone del proprio immobile, del proprio alloggio, può beneficiare del contributo a patto che presenti l’istanza per potere procedere alla sistemazione della propria abitativa devastata o leggermente lesionata dal sisma”.

Fonte Ansa