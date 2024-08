La Russia ha sferrato un nuovo maxi attacco sull’Ucraina. Missili, razzi, droni e il decollo di bombardieri hanno fatto scattare l’allerta aerea in varie regioni ucraine, dopo il primo grande raid scagliato lunedì scorso da Mosca contro Kiev e varie strutture energetiche. Un hotel nella città centrale di Kryvyi Rih è stato “raso al suolo”, diverse le vittimie.

Nuovo attacco aereo russo sull’Ucraina con droni e missili

La Federazione Russa ha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia Unian. Nella notte sono stati lanciati missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i droni hanno provocato un morto e due feriti.

Missile russo su hotel a Kryvyi Rih, due morti e 5 dispersi

E’ di due morti, quattro feriti e cinque dispersi il bilancio di un attacco russo sulla cittadina di Kryvyi Rih, città nell’oblast di Dnipropetrovsk, nell’est dell’Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent. Un missile – secondo quanto ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul – ha colpito un hotel. I feriti sono stati trasportati in ospedale. “L’operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando” ha scritto su Telegram Yevhen Sytnychenko, capo dell’amministrazione militare distrettuale.

Kiev: “L’hotel a Kryvyi Rih è stato raso al suolo”

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’hotel nella città centrale di Kryvyi Rih, colpito stanotte da un attacco russo, è stato “raso al suolo” e due persone hanno perso la vita. Nel bilancio del nuovo raid russo all’alba, altre due persone sono morte in attacchi con droni a Zaporizhia, nel sud-est. Presa di mira anche Kiev: le forze di difesa aerea hanno distrutto una dozzina di droni e diversi missili vicino a Kiev, hanno riferito le autorità ucraine.

Zelensky: “Risponderemo agli attacchi russi”

“Risponderemo sicuramente alla Russia a questo e a tutti gli altri attacchi contro l’umanità, non possono essere commessi impunemente”: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram dopo il nuovo raid russo. “L’operazione di salvataggio continua nei luoghi in cui i detriti sono caduti nelle regioni dell’Ucraina sotto attacco russo questa notte. Sfortunatamente, nonostante l’efficace lavoro della nostra difesa aerea, 4 persone sono state uccise e 16 ferite”. Zelensky ha affermato che i russi hanno utilizzato più di 90 obiettivi aerei tra droni e missili da crociera, balistici e aerobalistici.

Fonte: Ansa