Monopattini elettrici: scatta l’obbligo di assicurazione

Da oggi entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, un provvedimento pensato per garantire maggiore tutela in caso di incidenti ma che apre numerosi interrogativi sulla sua concreta applicazione. Il principale nodo riguarda la mancata diffusione delle targhe identificative: secondo i dati disponibili, solo una piccola parte dei mezzi circolanti risulta regolarmente registrata. Associazioni dei consumatori e operatori del settore denunciano possibili difficoltà operative, aumento dei costi delle polizze e conseguenze economiche per i servizi di sharing, mentre resta da chiarire chi risponderà dei danni causati dai mezzi non assicurati.

L’obbligo

Solo un monopattino su 10 avrebbe già il targhino. Così l’obbligo di assicurazione Rc auto che scatta oggi sarebbe difficilmente praticabile. Inoltre, c’è il rischio di rincari notevoli delle polizze. Un vero danno economico per le compagnie che fanno sharing. Ma in assenza di assicurazione chi pagherebbe per eventuali danni da monopattino? La collettività attraverso il Fondo di Garanzia per le vittime della strada finanziato dagli assicurati attraverso una quota prevista nelle polizze. È il quadro che secondo i consumatori e gli operatori di settore si delinea da domani quando scatta l’obbligatorietà dell’assicurazione che arriva dopo l’obbligo della targa e, due anni fa, l’obbligo del casco. Tutto questo mentre il Comune di Milano ha revocato l’autorizzazione concessa a Bird Rides Italy per il servizio di monopattini in sharing per mancato adeguamento dei mezzi alle prescrizioni amministrative. La polizza obbligatoria per il monopattino, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, ossia la targa, e già qui scattano i primi problemi – avverte Assoutenti – In base ai dati forniti dal Mit nei giorni scorsi, alla data del 30 giugno 2026 i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che poco più di un monopattino su 10 risulta oggi targato.

Le disposizioni

Questo nonostante le multe previste da 100 a 400 euro in capo ai trasgressori. Il veicolo poi per ottenere targa e copertura assicurativa deve essere conforme alle disposizioni di legge (marcatura Ce, potenza, velocità massima, indicatori di direzione, ecc.), ma non c’è un libretto a testimoniarlo, circostanza che apre possibili contenziosi in caso di sinistro stradale, anche in presenza di regolare assicurazione, evidenzia Assoutenti.

I costi

Consumerismo No Profit segnala il rischio di un aumento dei costi in capo agli utenti. L’introduzione dell’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici genererà in prima battuta un incremento dei costi per gli operatori del settore, pur in presenza di mezzi già targati, tracciati e dotati di limitatori elettronici, spiega l’associazione. E proprio gli operatori sembrano assai preoccupati: “il paradosso, denuncia il presidente di Assosharing Luigi Licchelli, è nei costi: con il passaggio alle polizze del comparto Rc Auto, il costo annuo per gli operatori è lievitato fino a cinque volte, a parità di massimali. Un privato può arrivare a pagare anche 35 euro, a noi vengono proposte condizioni che partono da circa 100 euro a mezzo. Voglio inoltre sottolineare che dal 2021 non si registra un solo incidente grave sui monopattini in sharing, gli incidenti gravi riguardano i mezzi privati. Questa situazione mette a rischio un servizio strategico in cui lavorano circa 2mila persone”. Secondo Bit Mobility, il costo assicurativo complessivo potrebbe salire dagli attuali 136 mila euro fino a oltre 2,2 milioni di euro l’anno, mettendo a rischio la sostenibilità economica del servizio. Infine, secondo i periti dell’Aiped, l’elemento del tutto nuovo sarà la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale che, nei casi in cui siano coinvolti monopattini, può risultare più complessa rispetto ai veicoli tradizionali.

Fonte Ansa