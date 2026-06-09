Missioni spaziali: Luca Parmitano nell’equipaggio Artemis III

L’Italia avrà un suo astronauta nell’equipaggio della missione Artemis III della Nasa. Si tratta di Luca Parmitano, dell’Agenzia spaziale europea, che avrà il ruolo di pilota. Insieme a lui Randy Bresnik, Frank Rubio e Andre Douglas. La missione, prevista per il 2027, è stata progettata per sperimentare, nell’orbita terrestre, le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula sulla quale voleranno gli astronauti, e dei veicoli costruiti da aziende private. “Con Luca Parmitano l’Italia è protagonista nella nuova corsa alla Luna”, ha commentato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio. “Congratulazioni a Luca Parmitano”, così sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

L’unico italiano

L’astronauta Luca Parmitano è nell’equipaggio della missione Artemis III della Nasa, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la Nasa. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione, prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna: è stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della Nasa per sperimentare nell’orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

L’equipaggio

Luca Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell’equipaggio. Al comando c’è Randy Bresnik, con un addestramento da pilota come Parmitano. Specialisti di missione sono Frank Rubio, un altro veterano della Nasa e Andre Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione Artemis II.

L’emozione

“Mi scuse per essere così emozionato, sono onorato, ma sono soprattutto grato a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare a questo volo”: sono state queste le prime parole dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, subito dopo che la Nasa ha annunciato i quattro membri dell’equipaggio della missione Artemis III. “La mia base di lancio – ha detto AstroLuca, visibilmente commosso – è stata il mio Paese, l’Italia, che mi ha dato l’istruzione necessaria per arrivare a questa missione. L”Esa è stata la torre di lancio, che mi ha permesso di costruire relazioni e di esprimere tutto il mio potenziale. La Nasa è stato il razzo, che ringrazio per avermi permesso di far parte di questo incredibile equipaggio”. Quindi l’astronauta ha ringraziato la sua famiglia, in particolare le figlie: “siete l’energia per la mia anima”. Poi ha salutato tutti con un “grazie” pronunciato in italiano.

Urso: “Italia protagonista della corsa alla luna”

“Con Luca Parmitano l’Italia è protagonista nella nuova corsa alla Luna”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio, ha commentato l’annuncio di Nasa ed Esa sulla partecipazione dell’astronauta italiano alla missione Artemis III. “Questa scelta – ha aggiunto – è motivo di orgoglio per tutta la nostra nazione e conferma il ruolo di primo piano che l’Italia avrà nella nuova sfida scientifica, tecnologica e industriale legata al ritorno dell’uomo sulla Luna con la prospettiva di una presenza stabile e duratura”. Urso ha osservato inoltre che “in questi anni abbiamo riportato lo spazio al centro della politica industriale nazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia in Esa e consolidando il rapporto strategico con la Nasa. Questa scelta – rileva ci dà ragione”.

Protagonismo spaziale

L’annuncio che Parmitano avrà il ruolo di pilota della missione Artemis III è “maturato anche grazie al lavoro del direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher” e “si inserisce in una fase di forte protagonismo italiano nei programmi spaziali internazionali: l’Italia è alla guida della Ministeriale dell’Esa, assunta alla Ministeriale del novembre scorso a Brema quando fu annunciato anche il ruolo italiano nelle prossime missioni lunari, e ha recentemente rafforzato la collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa attraverso l’intesa firmata a Washington a marzo dal ministro Urso con l’amministratore Nasa, Jared Isaacman, sul modulo abitativo lunare italiano e sulla partecipazione degli astronauti italiani al programma Artemis”.

Le congratulazione di Fontana

“Congratulazioni a Luca Parmitano, tra gli astronauti scelti per la missione Artemis III. Un orgoglio per il nostro Paese che sarà così protagonista di un’importante impresa destinata ad aprire nuove frontiere per la ricerca, la scienza e l’innovazione. A lui i migliori auguri per questa nuova sfida”. Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Fonte Ansa