Missili russi su Odessa: tra le vittime un’adolescente

Odessa è stata colpita da un attacco russo con missili balistici, causando la morte di quattro persone, tra cui un adolescente, e il ferimento di altre dieci. Un edificio è stato distrutto, intrappolando i civili sotto le macerie. I soccorritori hanno salvato quattro persone, ma altre tre sono morte sul posto e una in ospedale. Quattro feriti sono in gravi condizioni.

Le truppe russe hanno colpito Odessa con missili balistici, uccidendo quattro persone, tra cui un’adolescente, e ferendone altre dieci. Lo riporta il capo dell’Amministrazione statale regionale di Odessa, Oleh Kiper, in un post su Telegram. “L’attacco nel distretto di Odessa ha causato la distruzione di un edificio di due piani dove vivevano e lavoravano dei civili. Le persone decedute sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo il capo dell’amministrazione statale regionale, citato da Ukrinform, i soccorritori del Servizio di emergenza statale hanno tratto in salvo quattro persone. Altre tre persone sono morte sotto le macerie dell’edificio. Tra i morti ci sono una donna di 43 anni, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 16 anni. Un’altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate. Dieci persone sono rimaste ferite e nove sono state ricoverate in ospedale. Quattro persone sono in gravi condizioni.

Zelensky atteso oggi a Berlino da Scholz in cancelleria

È atteso oggi a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sta svolgendo un tour in Europa. Il leader di Kiev, che ieri è stato a Roma, presenterà anche al cancelliere Olaf Scholz il suo “piano della vittoria”. L’incontro in cancelleria è previsto alle 14.15. Zelensky arriva nella capitale tedesca al posto di Joe Biden, che era atteso per la sua prima visita di Stato in Germania proprio in questi giorni. Il numero uno della Casa Bianca ha però rinviato il viaggio a causa dell’uragano Milton. Anche il vertice di Ramstein con 50 capi di Stato, previsto inizialmente sabato nella base Nato in Germania, è saltato. Una nuova data non è stata ancora definita.

Fonte: Ansa